Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria nella discesa di Garmisch? Padrona della classifica dei premi

Federica Brignone ha vinto la discesa libera di Garmisch e ha conquistato la quinta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la sorprendente uscita durante la seconda manche del gigante di Kronplatz, quando si trovava al comando a metà gara, l’azzurra ha ruggito in maniera perentoria nella velocità pura sulle nevi tedesche e ha messo la firma sulla seconda affermazione in carriera in questa specialità dopo quella ottenuta un paio di settimane fa a St. Anton. Nel suo tabellino di questa annata agonistica vanno annoverate anche le affermazioni nel superG di Cortina d’Ampezzo e nei giganti di Soelden e Semmering.

La fuoriclasse valdostana ci ha ormai preso gusto anche in discesa libera, dove non era mai riuscita a primeggiare in carriera prima delle gioie ottenute in un gennaio sempre più meraviglioso. La reazione dopo l’errore di martedì tra le porte larghe è stata perentoria e oggi ha fatto suonare l’Inno di Mameli grazie a una prova di enorme carattere, riuscendo così a toccare quota 32 successi nel massimo circuito internazionale itinerante e allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo (sei affermazioni in più di Sofia Goggia).

La 34enne ha portato a casa 100 punti pesantissimi, grazie ai quali ha allungato al comando della classifica generale e ha aumentato le proprie chance nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale. L’azzurra è infatti salita a quota 739 punti, ha 110 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami, 177 sull’elvetica Camille Rast e 232 sulla svedese Sara Hector. La nostra portacolori ha pennellato una grande prova, ha sciato alla pari con Sofia Goggia e grazie a un ultimo settore da brividi ha battuto di un solo centesimo la bergamasca, firmando una doppietta da favola dopo che entrambe erano salite sul podio nella discesa di Cortina.

Si tratta di un enorme risultato dal punto di vista sportivo e agonistico, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nella discesa di Garmisch?

Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.400 euro), lo stesso che aveva portato a casa per i quattro precedenti sigilli stagionali (salvo rare eccezioni, l’entità dell’assegno per un successo è sempre questa). Federica Brignone guida anche il Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi, con 276.500 franchi (circa 224.200 euro), davanti a Rast (162.650 franchi).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO BRIGNONE VINCENDO A GARMISCH?

47.000 franchi svizzeri (circa 49.400 euro).