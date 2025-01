Quando ricomincia il biathlon? Niente gare questo fine settimana: programma e orari della prossima tappa

Messe alle spalle le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno, bisognerà pazientare ancora qualche giorno prima di rivedere i protagonisti della Coppa del Mondo di biathlon all’opera. La quarta tappa della stagione, la prima del 2025, si terrà sulle nevi di Oberhof (Germania). In uno degli scenari più tradizionali di questa disciplina, assisteremo a un appuntamento particolarmente interessante dal 9 al 12 gennaio.

Il tutto inizierà con la Sprint femminile giovedì 9. Le donne daranno il via alle danze nella prova sui due poligoni e precederanno gli uomini nel medesimo format, in gara nel giorno successivo. Sabato 11 sono in programma i due inseguimenti: alle 12.30 inizieranno le donne, mentre alle 14.45 sarà la voglia degli uomini. A far calare il sipario domenica 12 saranno le staffette: prima la Single Mixed e poi la Mixed Relay.

In casa Italia si dovrà fare a meno nuovamente di Lisa Vittozzi. La campionessa sappadina, vincitrice della Sfera di Cristallo (generale) nella stagione scorso, sta facendo i conti con problemi alla schiena che l’hanno costretta a saltare tutta la stagione fin qui disputata. Si sperava di vederla in Germania, ma il suo rientro nella squadra tricolore è stato nuovamente rimandato. Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel saranno gli osservati speciali.

La quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon si terrà a Oberhof (Germania) e sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrire le DIRETTA LIVE testuali di tutte le gare in programma.

COPPA DEL MONDO BIATHLON OBERHOF 2025

Giovedì 9 gennaio

Ore 14.20 Sprint 7.5 km femminile

Venerdì 10 gennaio

Ore 14.20 Sprint 10 km maschile

Sabato 11 gennaio

Ore 12.30 10 km Inseguimento femminile

Ore 14.45 12.5 km Inseguimento maschile

Domenica 12 gennaio

Ore 12.20 Single Mixed Relay

Ore 14.30 Mixed Relay

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OBERHOF 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 e 2 HD.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.