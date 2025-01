Quando Lewis Hamilton debutta con la Ferrari? Definita una possibile data: attenzione ai TPC

Lewis Hamilton avrà a disposizione un pacchetto di mille chilometri da percorrere in quattro giorni per acclimatarsi alla Ferrari prima che la Scuderia di Maranello presenti la monoposto per il Mondiale F1 (il varo è in programma il 19 febbraio). Si tratta dei cosiddetti TPC, ovvero i Testing of Previous Cars (prove su vetture precedenti), grazie ai quali un pilota può guidare una monoposto utilizzata almeno due stagioni prima rispetto a quella attuale.

Il chilometraggio complessivo è appunto spendibile in quattro giornate durante l’anno solare perché il britannico ha preso parte all’ultimo campionato (con la Mercedes), mentre gli esordienti non hanno limiti di percorrenza e hanno a disposizione un massimo di venti giorni. Il nuovo compagno di Charles Leclerc cercherà di familiarizzare con la Rossa con l’intento di essere immediatamente protagonista. Su Motorsport.com Roberto Chinchero ha delineato una possibile programmazione che Lewis Hamilton sosterrà nelle prossime settimane.

L’esordio al volante della Ferrari dovrebbe avvenire sul circuito di Fiorano il 20 o il 21 gennaio su una monoposto del 2022 o del 2023, anche se dovrebbe essere stato pianificato un programma di test elastico in modo da garantire le migliori condizioni meteo possibili. Dopo questo esordio ci si dovrebbe trasferire a Barcellona a fine gennaio, sperando di trovare temperature miti per completare il programma. Si farà poi sul serio con la presentazione della vettura, il filming day e le tre giornate di Test ufficiali con le nuove vetture, previste dal 26 al 28 febbraio sul circuito del Sakhir (Bahrain).