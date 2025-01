Quando le prossime gare di sci alpino? Programma Flachau, Wengen e Cortina d’Ampezzo, orari, tv

Mentre siamo ancora nel bel mezzo di questo fine settimana di gare, è già tempo di pensare a quel che ci proporrà la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 nelle prossime occasioni. La stagione proseguirà a ritmi serrati, con un gennaio tutto da vivere in direzione dei Campionati Mondiali di febbraio.

La settimana in arrivo sarà davvero ricchissima. Il comparto femminile inizierà già da martedì 14 gennaio con lo slalom in notturna di Flachau (prima manche ore 17.45, seconda ora 20.45). Dopodiché ci si trasferirà a Cortina d’Ampezzo per una discesa (sabato 18 gennaio alle ore 11.00) e un superG (domenica 19 gennaio ore 11.00) sulla splendida Olympia delle Tofane.

Passando agli uomini, invece, sarà la settimana di Wengen e del Lauberhorn. Dopo tre prove della discesa, si inizierà a fare sul serio. Venerdì 17 gennaio si partirà con il superG alle ore 12.40, quindi sabato 18 gennaio toccherà al piatto forte della discesa (ore 12.30), mentre domenica si chiuderà come tradizione con lo slalom (prima manche ore 10.15, seconda ore 13.15).

Come seguire l’evento in tv? Le tappe di Flachau, Wengen e Cortina saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. Non ci sarà copertura, invece, per le prove delle due discese. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Martedì 14 gennaio

Ore 12.30 prima prova discesa maschile Wengen

Ore 17.45 prima manche slalom femminile Flachau

Ore 20.45 seconda manche slalom femminile Flachau

Mercoledì 15 gennaio

Ore 12.30 seconda prova discesa Wengen

Giovedì 16 gennaio

Orario da stabilire prima prova discesa femminile Cortina

Ore 12.30 terza prova discesa Wengen

Venerdì 17 gennaio

Orario da stabilire seconda prova discesa femminile Cortina

Ore 12.40 superG maschile Wengen

Sabato 18 gennaio

Ore 11.00 discesa femminile Cortina

Ore 12.30 discesa maschile Wengen

Domenica 19 gennaio

Ore 10.15 prima manche slalom Wengen

Ore 11.00 superG femminile Cortina

Ore 13.15 seconda manche slalom Wengen