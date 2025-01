Quando il Campaccio 2025 oggi in tv: orario, programma, streaming, chi partecipa

Oggi lunedì 6 gennaio va in scena il Campaccio, tradizionale appuntamento di corsa campestre che si disputa sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’Epifania regala uno dei Cross più prestigiosi del panorama mondiale e che vale come tappa del World Cross Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa specialità). Appuntamento alle ore 14.05 per la prova femminile (sui sei chilometri), mentre gli uomini si cimenteranno sui dieci chilometri dalle ore 14.40.

Nadia Battocletti andrà a caccia della vittoria, cercando di regalare all’Italia quel successo che al femminile manca ormai da 31 anni (Silvia Sommaggio nel 1994). L’argento olimpico dei 10.000 metri, fresca di successo agli Europei di Cross e alla BOclassic, partirà con i favori del pronostico contro la burundese Micheline Niyomahoro, la finlandese Susanna Saapunki e la portoghese Neide Dias.

Sul fronte maschile, invece, si preannuncia un serrato duello tra l’etiope Telahun Haile Bekele (primo a Bolzano a San Silvestro) e l’ugandese Oscar Chelimo (secondo dodici mesi fa), ma attenzione al keniano Matthew Kipkoech Kipruto, vincitore della Cinque Mulini a novembre. L’Italia si affiderà a Iliass Aouani, Pasquale Selvarolo, Luca Alfieri e Italo Quazzola.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Campaccio 2025, evento internazionale di corsa campestre che si disputa a San Giorgio su Legnano. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPACCIO 2025 OGGI

Lunedì 6 gennaio

Ore 14.05 Gara femminile (sui 6 chilometri) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 14.35 Gara maschile (sui 10 chilometri) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CAMPACCIO 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.