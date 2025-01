Quando gioca Sinner agli Australian Open? Già esclusa una data, in bilico tra due ipotesi

Jannik Sinner avrà ancora qualche giorno prima di scendere in campo nel suo esordio negli Australian Open 2025. Il n.1 del mondo, visto quanto è emerso quest’oggi nel sorteggio del tabellone principale dello Slam, affronterà nel suo esordio il cileno Nicolas Jarry (n.34 ATP) e si prospetta un confronto non semplice per le caratteristiche del sudamericano.

Allora, per quanto stabilito dall’organizzazione, domenica 12 e lunedì 13 gennaio si terranno tutti i match della parte bassa del main draw maschile e di quella alta del femminile. Vi potrebbe essere l’integrazione di qualche incontro lunedì 13 della parte alta degli uomini di cui fa parte Jannik. Attraverso questa indicazione, si sa già che il nostro portacolori non esordirà nel day-1 dello Slam australiano.

L’azzurro domani disputerà la seconda e ultima partita di esibizione contro il greco Stefanos Tsitsipas nell’ambito della kermesse “Opening Week” in cui il n.1 del ranking ha affrontato e sconfitto due giorni fa l’australiano Alexei Popyrin per 6-4 7-6 (2). Sarà interessante verificare la condizione del pusterese al cospetto di un giocatore che per capacità gli ha spesso dato fastidio.

Resta il fatto che ci saranno ancora delle giornate in cui Sinner potrà essere pronto al match ufficiale e servirà una versione convincente per piegare un Big Server come Jarry.