Quando gioca Sinner agli Australian Open 2025? La data del debutto è già sicura

Jannik Sinner non ha perso tempo e praticamente appena arrivato a Melbourne (Australia) ha voluto allenarsi sul campo della Rod Laver Arena. Il n.1 del mondo ha disputato nella giornata appenata trascorso il suo primo training in ottica Australian Open con Cruz Hewitt, figlio di Lleyton e tra i prospetti più interessanti del panorama giovanile. Il tutto è stato immortalo sui canali social del ragazzo australiano e del torneo.

POST SU INSTAGRAM DI CRUZ HEWITT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da goblin (@cruzhewitt)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Australian Open (@australianopen)

Il pusterese sarà chiamato a confermare il titolo del 2024 in questo Major e ha deciso di avvicinarsi allo stesso modo. L’anno passato, Jannik non prese parte ad alcun torneo ufficiale prima dello Slam australiano, disputando solo un paio di match d’esibizione. Accadrà lo stesso in questa circostanza: il 7 e il 10 gennaio giocherà contro l’australiano Alexei Popyrin e il greco Stefanos Tsitsipas.

Già si sa che, in qualità di campione in carica, Sinner giocherà nel day-1 del torneo nella terra dei canguri, ovvero domenica 12 gennaio. Probabilmente, visti i tempi non così ampi, è per questo che il nostro portacolori non ha voluto starci troppo a pensare e si è letteralmente precipitato nella Rod Laver Arena dove, tra l’altro, disputerà il sui primo incontro. Il proprio percorso sarà noto dopo il sorteggio del tabellone principale previsto il 9 gennaio.

L’azzurro si augura di avere dal suo tennis le risposte che si aspetta in un 2025 molto difficile non solo per le “scadenze” in classifica, ma anche per la vicenda “Clostebol” sempre aperta. Secondo le indiscrezioni il TAS potrebbe emettere il proprio verdetto nel mese di marzo.