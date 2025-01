Quando gioca Musetti i quarti a Hong Hong: orario, avversario, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Jaume Munar nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista italiano ha debuttato con una bella vittoria in due set sul cemento della località cinese e ora dovrà stare molto attento all’impegno con l’insidioso avversario spagnolo, reduce dal successo contro il portoghese Nuno Borges. L’appuntamento è per venerdì 3 gennaio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 06.00, subito dopo la conclusione del derby francese tra Arthur Fils e Alexandre Muller.

Il 22enne, numero 17 del mondo, incrocerà il 27enne, numero 62 del ranking ATP. I precedenti sul circuito maggiore sono in perfetta parità (1-1): nel 2023 l’iberico ebbe la meglio negli ottavi di finale a Santiago, mentre l’azzurro si impose al secondo turno di Wimbledon. In palio alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto transalpino tra Fils e Muller. Lorenzo Musetti sta scaldando i motori in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena dal 12 al 26 gennaio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’ordine di gioco, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Munar, quarto di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-MUNAR, ATP HONG KONG

Venerdì 3 gennaio

Secondo match dalle ore 06.00 Lorenzo Musetti vs Jaume Munar – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 06.00 sul Campo Centrale, si gioca Muller-Fils. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-MUNAR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.