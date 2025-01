Quale obiettivo per Sofia Goggia in gigante? I punti che cambierebbero gli scenari

Sofia Goggia farà il proprio ritorno in gigante a Kranjska Gora: sabato 4 gennaio la fuoriclasse bergamasca cercherà di essere protagonista tra le porte larghe sul pendio sloveno, dopo aver già conquistato tre piazzamenti sul podio nella velocità nel corso di questa stagione (vittoria nel superG di Beaver Creek, secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek, terza piazza nel superG di St. Moritz). La 32enne ha rinunciato al gigante di Semmering e si è concentrata sulla preparazione in vista del nuovo anno solare.

L’azzurra si rimetterà in gioco in questa specialità con il chiaro intento di raccogliere punti importanti per inseguire concretamente la possibilità di conquistare la Coppa del Mondo generale: piazzarsi in top-10 in gigante permetterebbe di portare a casa almeno 26 punti e dato che mancano ancora cinque prove tra le porte larghe potrebbe mettere da parte un gruzzoletto interessante in ottica Sfera di Cristallo.

L’ultimo gigante disputato da Sofia Goggia risale al 30 gennaio 2024, quando fu splendida quinta sulla difficile pista di Kronplatz. Fu un risultato davvero eccellente e che giunse dopo gli ottimi piazzamenti ottenuti nelle precedenti uscite: 16ma a Soelden, nona a Killington, settima e decima a Tremblant, ottava a Lienz, dodicesima a Kranjska Gora. La Campione Olimpica di discesa a PyeongChang 2018 sembrava lanciatissima anche in questa specialità, poi purtroppo arrivò l’infortunio che la costrinse a concludere in anticipo la propria avventura. Ripetere quei risultati anche in questa annata agonistica, accompagnati ovviamente da vittorie e podi pesanti tra discesa e superG, permetterebbe davvero alla nostra portacolori di ambire al traguardo più ambito.

Sofia Goggia è salita sul podio in ben cinque occasioni nei giganti di Coppa del Mondo, anche se i precedenti sono datati perché poi la bergamasca si è concentrata maggiormente su altri fronti: nel 2016 fu terza a Killington e seconda a Sestriere, nel 2017 fu seconda a Maribor e Aspen, nel 2018 fu terza a Kranjska Gora. Nel suo palmares figura anche la medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali di St. Moritz nel 2017. Attenzione al pettorale di partenza: al momento la nostra portacolori è 19ma nella World Cup Starting List di gigante, ma ha più di 500 punti nella WCSL generale e dunque partirà a ridosso delle migliori 15, con l’auspicio di abbassare il pettorale nel corso della stagione.

Portare a casa punti pesanti in gigante tra Kranjska Gora e Kronplatz (21 gennaio) sarebbe importantissimo per Sofia Goggia, che può fare affidamento su tre fine settimana all’insegna della velocità nel mese di gennaio: tra St. Anton (11-12), Cortina d’Ampezzo (18-19) e Garmisch (25-26) sono sempre previste una discesa e un superG. Gli altri tre giganti rimanenti si disputeranno a Sestriere (22 febbraio), Are (8 marzo) e Sun Valley (25 marzo, nell’ambito delle Finali).

Ricordiamo la distribuzione dei punti nelle gare di Coppa del Mondo: 100 per la vittoria, 80 per il secondo posto, 60 per la terza piazza, 50 per la quarta posizione, 45 per la quinta, 36 per la settima, 32 per l’ottava, 29 per la nona, 26 per la decima, 24 per l’undicesima, 22 per la dodicesima, 20 per la tredicesima, 18 per la quattordicesima, 16 per la quindicesima, 15 per la sedicesima e poi a scalare di un punto alla volta fino al trentesimo posto.