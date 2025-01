Dal 13 al 19 gennaio 2025, 729 atleti provenienti da 46 nazioni si sono riuniti a Molveno, al cospetto delle scenografiche Dolomiti di Brenta, per competere con altri nuotatori, ma soprattutto con loro stessi, in una delle discipline più impegnative del panorama sportivo mondiale, dove i pilastri portanti sono forza, resistenza, passione e determinazione. Una disciplina ancora poco conosciuta nel mondo degli sport acquatici, ma in grado di regalare tantissime emozioni, oltre a una carica di adrenalina fuori scala. Dotati solamente di occhialini, cuffia in silicone e costume da bagno, i partecipanti si immergono in acque che da regolamento devono essere inferiori ai 5 gradi Celsius (41°F), affrontando non solo un’esperienza sportiva eccezionale, ma anche una sfida estrema che mette alla prova i limiti della resistenza e della passione umana. Una sfida nella sfida, con un fascino difficilmente replicabile. Il campionato mondiale è un’importantissima vetrina per questa disciplina che estremizza quella che in realtà è una pratica sana. Il freddo, infatti, stimola nel nostro corpo la produzione di endorfine, i calmanti naturali del corpo, mentre nuotare in acqua fredda aumenta il flusso sanguigno e alza la temperatura corporea, fornendo numerosi benefici per la salute. Durante la settimana si sono tenute più di 390 batterie divise in diversi stili di nuoto, tra cui stile libero, rana, dorso, farfalla e misti (IM). Il palcoscenico di questo evento sarà una piscina di 50 metri collocata nel centro sportivo Acquapark sul lago di Molveno, dove le acque cristalline e gelide del lago faranno da sfondo e da campo di allenamento a questa incredibile competizione. Questi atleti straordinari, abituati a nuotare in ambienti ostili, come al largo della costa della Groenlandia o nel gelido Pacifico vicino ad Anchorage in Alaska, sono ben consapevoli dei rischi che questa pratica comporta; ragion per cui, prima di partecipare alla gara, si sottopongono a rigide preparazioni atletiche ed accurati esami medici per avere le giuste idoneità. Un fenomeno in rapida espansione, che ha visto crescere i partecipanti dai 50 della prima edizione in Russia ai più di 700 di questa. La sesta edizione degli Ice Swimming World Championship è infatti indice di uno sport che, pur essendo di nicchia, è in crescita a livello globale