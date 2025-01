Perché i match degli Australian Open sono in ritardo: nuovo cambio di programma per Darderi

Pioggia subito protagonista agli Australian Open 2025. Un’intensa precipitazione si è abbattuta su Melbourne, obbligando gli organizzatori a rimandare gli incontri e stravolgere il programma originario. Al momento si sta giocando solamente sui tre campi coperti, ovvero Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena.

La sospensione ha condizionato anche uno dei due italiani impegnati oggi, ovvero Luciano Darderi. Dopo continui rinvii, gli organizzatori hanno avvisato i giocatori che, all’esterno, non si giocherà prima delle 7.00 italiane. Il classe 2002 avrebbe dovuto debuttare sul campo 13 dopo il match femminile tra la slovena Zidansek e la russa Potapova. Tuttavia il programma è stato mutato, dunque ora l’italo-argentino dovrà attendere la fine dell’incontro maschile tra il cinese Bu ed il libanese Habib, mentre Zidansek-Potapova sarà il terzo ed ultimo match pianificato.

Non cambia invece nulla per Matteo Gigante, approdato al tabellone principale attraverso le qualificazioni. Il 23enne affronterà infatti il francese Ugo Humbert, testa di serie n.14, come secondo match dalle 7.00 (dopo Badosa-Wang) nella John Cain Arena, dunque uno dei tre campi coperti.

Per ora si sono completati appena tre match di giornata. Il francese Fils ha piegato il finlandese Virtanen per 3-6, 7-6 (4), 6-4, 6-4; la russa Mirra Andreeva non ha avuto problemi nello sbarazzarsi per 6-3, 6-3 della ceca Bouzkova; infine la cinese Zheng si è imposta per 7-6 (3), 6-1 sulla rumena Todoni.

Ricordiamo che Jannik Sinner esordirà domani (lunedì 13 gennaio) alle 4.00 contro il cileno Nicolas Jarry sulla Road Laver Arena, dunque al riparo dal qualsiasi rischio pioggia.

AGGIORNAMENTO 7.13

Continua a piovere a Melbourne. Nuovo cambio di programma per Darderi, il cui match è stato spostato sul campo 6 ed inizierà dopo Lamens-Erjavec, con l’olandese in vantaggio 7-5 dopo il primo set.