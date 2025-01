Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa a St. Anton. Niente ultimo test per Goggia e Brignone

Dovranno accontentarsi della prova cronometrata effettuata ieri, che a questo punto diventa la prima ed unica, le protagoniste della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: non si terrà infatti il secondo allenamento, previsto oggi, sulla pista che ospiterà domani la discesa femminile di Sankt Anton, in Austria.

A causa dei lavori in corso sulla pista, necessari dopo la nevicata della notte, è stata cancellata, infatti, la seconda prova della discesa femminile in programma a St. Anton: la gara di domani potrà comunque andare regolarmente in scena in quanto è sufficiente che la pista venga provata almeno una volta.

Nella prova di ieri si era registrato il dominio di Federica Brignone, prima con il tempo di 1:27.09, davanti all’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a 1″31, ed all’altra azzurra Sofia Goggia, terza a 1″47. Ben si era comportata anche Laura Pirovano, sesta a 2″15, mentre la statunitense Lindsey Vonn aveva chiuso nona a 2″55 dalla vetta.

Il programma delle gare del fine settimana prevede domani, sabato 11 gennaio, la disputa della discesa, mentre domenica 12 andrà in scena il superG: identici gli orari di partenza, dato che in entrambi i giorni la competizione scatterà alle 11.15.