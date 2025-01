Paolo Bertolucci categorico: “Contro questo Sinner, no trip for cats”

Paolo Bertolucci ha commentato ai microfoni di Sky Sport la nuova vittoria di Jannik Sinner. Il pusterese (n.1 del mondo) ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open 2025, conquistando il suo terzo titolo Major in carriera e bissando il trionfo a Melbourne dell’anno passato.

Una partita in cui la superiorità di Sinner si è evidenziata in tutti gli aspetti del gioco e Zverev non ha potuto fare altro che soccombere al cospetto di un rivale che si è rivelato più forte. “Come dico sempre, no trip for cats. Oggi c’è stata l’ulteriore dimostrazione“, le prime parole di Bertolucci.

“Un giocatore superiore in tutto e per tutto, anche nel servizio che doveva essere l’arma letale di Zverev. Ci sono grandi meriti di Jannik sia per quanto fatto in risposta che per i suoi miglioramenti oggettivi in battuta. E poi, nel momento buono, fa sempre un qualcosa di più rispetto agli altri“, ha aggiunto l’ex giocatore italiano.

“Gli avversari sono impotenti, poi se contro questo Sinner si commettono più di 20 errori col dritto, il risultato finale non può che essere questo“, ha concluso Bertolucci in riferimento agli errori non forzati con questo colpo del tedesco.