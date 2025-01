Panathinaikos-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

La Virtus Bologna torna in campo per la prima volta in questo 2025. Il primo impegno dell’annata sarà di quelli difficili, forse il più difficile dell’Eurolega: si va all’OAKA per sfidare il Panathinaikos campione in carica, al momento quarto in classifica con undici vittorie, di cui tre consecutive, per il match valido per la diciannovesima giornata.

Assenze pesanti sia da una parte che dall’altra. I greci, che hanno tra le proprie fila il miglior realizzatore della competizione in Kendrick Nunn, non avranno a disposizione Mathias Lessort, che ha chiuso la stagione dopo la rottura del perone contro il Baskonia. Per le V Nere assente ancora Toko Shengelia, reduce da un’ulcera.

Il match tra Panathinaikos e Virtus Segafredo Bologna inizierà alle ore 20.15 all’OAKA di Atene. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (Canale 201 Sky) ed in streaming su NOW, SkyGo e DAZN. OA Sport seguirà la partita con la consueta DIRETTA LIVE.

EUROLEGA 2024-2025, IL PROGRAMMA

3 gennaio

20.15 Panathinaikos-Virtus Segafredo Bologna

PANATHINAIKOS-VIRTUS BOLOGNA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: NOW, SkyGo, DAZN

Diretta testuale: OA Sport