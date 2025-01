Pallanuoto: tutto facile per L’Ekipe Orizzonte Catania sull’Ancona nonostante le assenze

Tante assenze, dovute al contemporaneo impegno delle nazionali in World Cup, ma L’Ekipe Orizzonte Catania non sbaglia. Nell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A1, nonostante l’impiego di diverse giovani ed anche del presidente Tania Di Mario, la compagine siciliana si impone per 21-8 sul Vela Nuoto Ancona.

Per le isolane c’è anche la vetta della classifica a quota 24 punti, con la SIS Roma che però può riportarsi avanti.

L’EKIPE ORIZZONTE-VELA NUOTO ANCONA 21-8

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, T. Lombardo 2, M. Saguto 1, G. Viacava 1, M. Giuffrida 2, S. Pulvirenti 3, T. Di Mario 1, C. Tabani 3, G. Gagliardi 2, E. Hardy, A. Longo 5, B. Giulizia, E. G. Silvestre, S. Moschetti 1. All. R. caruso

VELA NUOTO ANCONA: A. Andreoni, S. Consolani, S. Campitelli, E. Monterubbianesi 1, V. Manini, M. Marchetti, C. Bartocci 1, M. Olivieri, G. Dametto 1, G. Bersacchia, E. Altamura 4, E. Quattrini 1, S. Mancinelli. All. M. pace

Arbitri: Campora e Isaja

Note

Parziali: 6-2 6-2 5-0 4-4 Ne L’Ekipe 6 assenti per gli impegni con le nazionali: Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Morena Leone in World Cup con il Setterosa, le australiane Charlieze Andrews e Bront Halligan e l’olandese Robin Juttte. Uscite per limite di falli Marchetti (Ancona) nel secondo e Hardy (Orizzonte) nel terzo tempo. Negli utlimi tre minuti del quarto tempo cambio di portiere per L’Ekipe: Silvestre sostituisce Celona. Spettatori 150 circa