Pallanuoto, Serie A1: quattordicesima giornata con sole quattro partite al sabato

Nel weekend priorità agli impegni nelle Coppe Europee e dunque la quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile sarà monca al sabato. Si sono già svolte infatti tre partite: coinvolte Pro Recco e AN Brescia, le due capoliste del campionato, che proseguono a braccetto il proprio cammino. Restano dunque quattro partite da giocare, la più interessante è quella che vede in acqua la RN Savona, prima inseguitrice delle due compagini in vetta. In chiave salvezza cercano punti Catania ed Onda Forte.

QUATTORDICESIMA GIORNATA

Sabato 11 gennaio

De Akker-Pro Recco 8-14

Mercoledì 22 gennaio

CC Ortigia 1928-Roma Vis Nova Pallanuoto 14-8

AN Brescia-Iren Genoa Quinto 21-9

Sabato 25 gennaio

14:00 RN Savona-Training Academy Olympic Roma

15:45 Nuoto Catania-Pallanuoto Trieste

16:00 Onda Forte-Telimar

18:00 RN Florentia-CN Posillipo – diretta Waterpolo Channel