Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della tredicesima giornata. Pareggio tra Pro Recco e AN Brescia

Era la giornata più attesa, la tredicesima, ultima del girone di andata della regular season del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. C’era il big match, lo scontro diretto tra le due capoliste: Pro Recco e AN Brescia. Al termine del solito scontro diretto ricco di tensione c’è stato un pareggio per 8-8 che non ha premiato nessuna delle due squadre, che restano al comando in coppia (liguri avanti di tre punti ma con un match in più giocato).

Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica aggiornata.

13ma giornata – sabato 18 gennaio

CN Posillipo-CC Ortigia 1928 10-10

Pro Recco Waterpolo-AN Brescia 8-8

T Academy Olympic Roma-Nuoto Catania 13-9

Roma Vis Nova Pallanuoto-Telimar 18-7

RN Savona-De Akker Team 16-9

Iren Genova Quinto-Onda Forte 17-9

Pallanuoto Trieste-RN Florentia 15-8

CLASSIFICA

PRO RECCO WATERPOLO 40

AN BRESCIA 37

RN SAVONA 33

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 24

PALLANUOTO TRIESTE 22

DE AKKER TEAM 21

CN POSILLIPO 19

C.C. ORTIGIA 1928 16

TELIMAR 14

R.N. FLORENTIA 14

IREN GENOVA QUINTO 13

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1