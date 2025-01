Pallanuoto: debutta bene il Setterosa in World Cup, Israele battuto 16-9

Inizia bene il cammino del nuovo Setterosa, una squadra rinnovata dopo il quadriennio olimpico. La banda guidata da Carlo Silipo debutta nella World Cup con una vittoria: battuta per 16-9 Israele, un avversario comunque più che abbordabile.

Nuovo regolamento per la pallanuoto mondiale ancora da metabolizzare per tutte le giocatrici, ma Cocchiere e compagne hanno dimostrato già buoni automatismi ad Alessandropoli in Grecia.

Da sottolineare le quattro reti di Leone e Cocchiere, tre per Ranalli. Bene in porta anche Sesena, al debutto con la calottina azzurra. Domani alle 16.00 già una sfida molto più probante: c’è l’Olanda, bronzo olimpico in carica.

Israele-Italia 9-16

Israele: Kakuzin, Yaacobi 3 (1 rig.), Katzir, Bogachenko 2 (1 rig.), Levi, Futorian 1, Rahum, Raz 1, Tirosh 2, Sasover, Markovsky, Gazit, Karpati, Wissman. All. Mavrotas (Gre)

Italia: Condorelli, Leone 4, Cordovani, Gant, Cergol, Giustini 2 (1 rig.), Colletta 1, Bettini 1, Ranalli 3 (1 rig.), Cocchiere 4, Papi 1, Sesena, Rosta, Cassarà. All. Silipo.

Arbitri: Markopoulou (Gre), Sajben (Hun)

Note: parziali 2-5, 2-3, 2-4, 3-4. Sesena in porta per l’Italia nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Israele 4/12 + 3 rigori, Italia 4/7 + 2 rigori. Sesena para un rigore a Bogachenko a 4.13 del terzo tempo. Uscita per limite di falli Colletta nel quarto tempo.