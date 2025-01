Pallamano, Mondiali 2025: la Croazia vince in casa, sconfitta per la Norvegia

La Croazia non sbaglia nel day-2 dei Mondiali 2025 di pallamano insieme a Germania, Olanda, Polonia, Macedonia del Nord, Brasile ed Egitto. Cala il sipario sul primo atto dei Gironi A, D, E, ed H dopo il day-1 di ieri che ha visto anche la vittoria dell’Italia contro la Tunisia.

Andiamo con ordine iniziando dal Gruppo A, con la vittoria della Germania contro la Polonia presso la ‘Jyske Bank Boxen’ di Herning, palazzetto che questa settimana accoglierà anche tutte le partite degli azzurri. L’impianto danese ha ospitato anche il duello tra Cechia e Svizzera, match finito con un pareggio (17-17).

L’Olanda, invece, si è imposta nel Gruppo D contro la Guinea (40-23). Gli atleti di Staffan Olsson sorridono insieme alla Macedonia del Nord che alla Varaždin Arena di Varaždin (Croazia) non ha perso il proprio duello contro l’Ungheria (26-27).

Il Portogallo e il Brasile sono protagoniste nel Gruppo E, rispettivamente a segno contro Stati Uniti d’America (30-21) e Norvegia (25-27). Niente da fare per la compagine scandinava, in azione davanti ai propri tifosi nell’Unity Arena di Bærum.

Parentesi finale, invece, per la Croazia che non ha commesso il minimo errore nel match inaugurale contro il Bahrain (36-22). Il Girone H si apre anche con l’affermazione dell’Egitto che per 39-25 ha avuto la meglio nei confronti dell’Argentina.

Domani terza giornata dei Mondiali 2025 con l’Italia assoluta protagonista contro l’Algeria, seconda delle tre partite previste per il ‘Round Preliminare’.

I risultati di oggi (15 gennaio 2025)

Gruppo A

Repubblica Ceca – Svizzera 17-17

Germania – Polonia 34-27

Gruppo D

Olanda – Guinea 40-23

Ungheria – Macedonia del Nord 26-27

Gruppo E

Polonia – USA 30-21

Norvegia – Brasile 25-27

Gruppo H

Egitto – Argentina 39-25

Croazia – Bahrain 36-22