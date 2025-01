Pallamano, Mondiali 2025: il girone dell’Italia. Due avversarie africane per il passaggio del turno

L’inizio dei Mondiali 2025 di pallamano è sempre più vicino. L’Italia dopo un lungo percorso di qualificazione e un’intensa marcia d’avvicinamento fatta di tanti test amichevoli in giro per l’Europa è pronta a gettarsi nell’avventura iridata, con una partecipazione alla massima competizione planetaria che mancava addirittura da 28 anni (l’ultima volta nel 1997).

Si comincerà il 14 gennaio, con la prima gara del Preliminary round: gli azzurri del dt Riccardo Trillini sono stati inseriti nel Girone B – che si gioca a Herning – di cui fanno parte i favoritissimi padroni di casa della Danimarca e le formazioni africane di Tunisia e Algeria.

Per avanzare al secondo turno sarà necessario arrivare fra le prime tre della mini-classifica di questa pool. Un compito che non sarà facile, ma che l’Italia potrebbe riuscire a svolgere.

Nella scala dei valori del raggruppamento, la Danimarca è certamente la favoritissima: i nordici infatti hanno vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 qualche mese fa e, come se non bastasse, ai Mondiali portano avanti una striscia di imbattibilità e vittorie di addirittura tre edizioni consecutive (2019, 2021, 2023).

Gli azzurri quindi per ambire al loro obiettivo dovranno guardarsi da Tunisia e Algeria, che saranno peraltro le prime due squadre che Ebner e compagni affronteranno, rispettivamente il 14 e il 16 gennaio.

Guai a sottovalutarle, non solo perché ai Mondiali “non si può mai sottovalutare nessuno”, ma anche perché sono due squadre di tradizione e di partecipazione continuativa (o quasi) al torneo iridato e portano in campo i dogmi di una pallamano, quella africana, che anche alle ultime Olimpiadi ha dimostrato di stare benissimo, basti pensare che l’Egitto è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale del torneo maschile mancando per un soffio la zona medaglie (“Faraoni” sconfitti 29-28 dalla Spagna, poi bronzo, ndr).

L’Algeria – seconda agli ultimi Campionati Africani – è una squadra che ha affrontato un lungo ricambio generazionale, con alcuni elementi cardine della rosa ormai divenuti molto esperti fra cui il portiere Khalifa Ghedbane e il centrale Messaoud Berkous, e che sta risalendo nel panorama internazionale dopo aver attraversato annate complicate.

La Tunisia – terza agli ultimi Campionati Africani – è una compagine che non vuole lasciarsi sfuggire la chance di tornare al tavolo delle grandi, dopo due edizioni dei Mondiali chiuse al 25esimo posto. L’apice del 4° posto nel 2005 fu straordinario, ma generalmente la formazione con la maglia bianco-rossa occupa uno slot fra la 10a e la 20esima piazza. Non avranno a disposizione un pilastro come il centrale Mohamed Amine Darmoul, ma potranno comunque contare su elementi come l’ala Ghassen Toumi e il terzino Anouar Ben Abdallah.

Algeria e Tunisia, essendo squadre dello stesso continente ed essendo al vertice di esso, poco dietro l’Egitto, si sono affrontate 28 volte nella loro storia, 3 di queste in particolare ai Mondiali, dove in questo particolare segmento dei precedenti, la Tunisia è riuscita sempre a imporsi. Il bilancio totale fra le due squadra parla di 15 vittorie per i tunisini, 2 pareggi e 11 vittorie per gli algerini.