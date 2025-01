Pallamano, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia ai raggi X. Ebner, Bulzamini e Parisini: i fari della nazionale

La nazionale italiana è sempre più vicina all’esordio ai Mondiali 2025 di pallamano, quelli che vedranno gli azzurri tornare protagonisti sulla scena planetaria a 28 anni di distanza dall’ultima volta.

La squadra allenata dal dt Riccardo Trillini ha superato diverse prove per arrivare a giocarsi questa chance, in una prima fase che la vedrà impegnata contro Algeria, Tunisia e la Danimarca padrona di casa.

Ma quali sono i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 di pallamano e quali sono le loro caratteristiche? Andiamo a scoprirle nell’analisi reparto per reparto dei 18 convocati.

Pallamano, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia ai raggi X

PORTIERI

Domenico Ebner: nato nel 1994, gioca nel Lipsia in Germania. Fa parte della nazionale da dicembre del 2017. E’ sicuramente uno dei punti di forza dell’Italia, con le sue parate può fare la differenza in ogni incontro.

Andrea Colleluori: nato nel 2000, gioca negli Alperia Black Devils in Serie A Gold. Sarà il back up di Ebner, pronto a entrare se dovesse servire. Nei test d’avvicinamento ai Mondiali ha mostrato di essere in crescita.



ALI

Tommaso De Angelis: nato nel 2005, gioca nel Benidorm in Spagna. Ala sinistra capace di mettersi in moto con “poche mosse” e trovare gli spazi giusti per attaccare le difese avversarie.

Gianluca Dapiran: nato nel 1994, gioca nel Cassano Magnago in Serie A Gold. Ala sinistra con esperienza, i suoi ingressi in campo nelle rotazioni del dt Trillini potrebbero essere quelli dei minuti di qualità.

Jeremi Pirani: nato nel 1994, gioca nel Trembelay in Francia. Naturalizzato, da qualche tempo nel giro della nazionale. Ala sinistra: sa essere creativo, ma anche diretto come ha dimostrato nell’ultima Yellow Cup. Quando è ispirato diventa un’arma offensiva non indifferente.

Umberto Bronzo: nato nel 2000, gioca nel Sassari in Serie A Gold. Nel lungo percorso di qualificazione ai Mondiali e nelle prime partite di qualificazione agli Europei 2026 è stato uno dei capisaldi della squadra. Ala destra da cui potrebbe passare una parte delle responsabilità dell’Italia ai Mondiali.

Leo Prantner: nato nel 2001, gioca nel Balingen-Weilstetten in Germania. Ala destra, il meranese è rapido e guizzante e con gol nelle mani. Ruba l’occhio, è in rampa di lancio: che il Mondiale possa essere la vetrina della sua ascesa definitiva?

TERZINI E CENTRALI

Filippo Angiolini: nato nel 1999, gioca nel Teamnetwork Albatro in Serie A Gold. Terzino sinistro con doti universali. Elementi che in un gruppo servono sempre: sa fare gol quando serve.

Simone Mengon: nato nel 2000, gioca all’Eisenach in Germania. Centrale e terzino sinistro: duttile ma soprattutto “moderno” nel suo stile di gioco e nella sua visione del campo. Tantissimi gli alert di qualità per lui e per il gemello Marco.

Davide Bulzamini: nato nel 1995, gioca nel Conversano in Serie A Gold. Terzino sinistro di valore ed esperienza: è uno dei fari del gioco dell’Italia per la sua leadership e per la sua taglia fisica.

Mikael Helmersson: nato nel 2003, gioca al Coburg in Germania. Terzino sinistro, il talento di Bressanone può diventare uno degli interruttori offensivi del gioco azzurro, soprattutto se ci sarà da correre. Ha la pallamano nel sangue, visto che sua mamma Elke Niederwieser (134 presenze) e suo zio Michael Niederwieser (147 presenze giocando anche i Mondiali 1997 e gli Europei 1998, ndr) hanno fatto parte della nazionale in passato e sua cugina Anika Niederwieser è oggi una delle giocatrici della nazionale femminile.

Pablo Marrochi: nato nel 1986, gioca nel Conversano in Serie A Gold. Il “Professore”: centrale uruguaiano naturalizzato italiano non poteva mancare per questa avventura iridata. Tutti i minuti che potrà fare in campo saranno “dosi di ordine e sapienza” per un gruppo che deve cercare di ridurre al minimo l’impatto emotivo con il palcoscenico dei Mondiali: spirito guida.

Giacomo Savini: nato nel 1998, gioca nel Cassano in Serie A Gold. Terzino destro e centrale, “Jack” è un altro dei giocatori di riferimento del gruppo azzurro. Non ha paura di prendersi responsabilità quando la palla scotta trovando linee di passaggio, di taglio e varchi per i tiri pesanti.

Thomas Bortoli: nato nel 2002, gioca nell’ Istres Provence in Francia. Terzino destro che con la sua mano mancina sa trovare dall’arco tiri di grande varietà alternando soluzioni spettacolari a conclusioni di potenza.

Marco Mengon: nato nel 2000, gioca nel Selestat in Francia. Centrale e terzino sinistro, in questo momento è alle prese con il recupero dall’infortunio ed è fuori dalla lista dei 18. Averlo a disposizione sarebbe ideale, non solo per l’intesa con il gemello Marco, ma anche per tutta la cifra tecnica e fisica che insieme possono dare.

PIVOT

Andrea Parisini: nato nel 1994, gioca nel PAUC in Francia. Il capitano è stato inserito in lista anche se al momento la sua è una corsa contro il tempo per cercare di recuperare dall’infortunio che lo sta costringendo ai box. Il suo repertorio offensivo e difensivo a disposizione dell’Italia sarebbe un plus incredibile, “senza contare” tutto quello che ne deriverebbe in termine di leadership.

Endrit Iballi: nato nel 1998, gioca nel Brixen in Serie A Gold. Originario del Kosovo, il pivot azzurro a cui non manca certamente il “sapere” da pallamanista dovrà dimostrare prontezza, anche perché se Parisini non dovesse farcela tante delle attenzioni andrebbero a ricadere, almeno in prima battuta, su di lui.

Tommaso Romei: nato nel 2003, gioca negli Alperia Black Devils in Serie A Gold. In questa fase di avvicinamento ai Mondiali è partito in sordina salendo poi di colpi per farsi trovare sempre più pronto anche sotto il profilo realizzativo.

Gabriele Sontacchi: nato nel 2003, gioca nel Bolzano in Serie A Gold. La base strutturale per il giocatore del futuro c’è : quando sarà chiamato a partecipare alle partite iridate dovrà sfruttare tutti i momenti a sua disposizione per crescere rapidamente.