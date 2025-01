Pallamano, l’Italia chiude i Mondiali con una sconfitta. La Svizzera è più fresca e vince

L’Italia saluta i Mondiali 2025 di pallamano. La rappresentativa tricolore ha ceduto nell’ultima partita del Main Round alla Svizzera per 25-33, in un incontro che gli elvetici si sono presi meritatamente sin dall’inizio. All’Jyske Bank Boxen quella che inizia la partita è un’Italia che ha voglia di provare a dare battaglia, ma che con il fisico – e soprattutto con la testa – non ha troppa benzina da spendere.

Rubin e compagni provano subito a fare male agli azzurri, che tengono botta fino al 10′ minuto, essendo comunque sotto sul 4-6, e ci riescono nella seconda parte del primo tempo. Dal 5-7, gli elvetici volano fino al 5-11: un -6, causato da tanti errori soprattutto nel fondamentale dei sette-metri (complessivamente 0/4 nel primo tempo, tutti respinti da Portner), che fiaccano le velleità di Parisini e soci. Il tempo scorre sino al 30′, lo score recita 9-14. L’Italia è appannata, la Svizzera invece sa perfettamente cosa fare per mettere in difficoltà la selezione tricolore.

La ripresa è tutto un tira e molla. Un elastico nel punteggio, che però alla fine premia ancora i rossocrociati. Trillini prova a scuotere i suoi senza riuscirci. Qualche chiamata arbitrale innervosisce i gemelli Mengon, le penalità piovono. Kuttel, come nel primo tempo, fa male negli spazi – oggi ampi – delle maglie della difesa italiana. A meno di un quarto d’ora dalla fine, gli uomini allenati dal leggendario Andy Schmid fuggono sul 16-26. Il match di fatto si chiude.

Gli ultimi seicento secondi servono solo ad accentuare le rotazioni e a definire il risultato finale. Portner (quasi 40% di parate) viene rilevato da Scheidiger, in una contesa che scivola rapidamente verso la sua conclusione. Arriva la sirena: Italia-Svizzera 25-33. L’Italia chiude con una sconfitta il suo Mondiale. Per gli azzurri non ci potrà essere un piazzamento fra il 9° e il 12° posto. Domani verrà definita la posizione definitiva degli uomini di Trillini in questo torneo iridato.