Pallamano: le favorite dei Mondiali 2025. Danimarca davanti a tutte

La 29esima edizione dei Mondiali di pallamano è in rampa di lancio. Ancora poche ore è la competizione planetaria prenderà il via vedendo ai nastri di partenza le 32 migliori formazioni del pianeta, fra cui anche l’Italia. La compagine azzurra arriva a questa rassegna con l’obiettivo di provare a fare il meglio possibile, magari arrivando anche al secondo turno, ma non può essere di certo compresa fra le migliori squadre del globo. L’onore e l’onere delle squadre favorite toccherà ad altre: andiamo a scoprire quali nazioni partiranno per arrivare sino alla finalissima del 2 febbraio.

Pallamano: le favorite dei Mondiali 2025

1a fila

Indiscutibilmente davanti a tutti la Danimarca. Ha vinto gli ultimi tre Mondiali in maniera consecutiva, si è imposta alle Olimpiadi di Parigi 2024 e, al netto di qualche ritiro pesante, ha già trovato elementi in grado di brillare ancora una volta.

2a fila

Germania e Svezia. E’ vero che i tedeschi non vanno a medaglia ai Mondiali dal 2007, quando vinsero, ma è altrettanto vero che pochi mesi alle Olimpiadi sono arrivati sino all’argento, in una finale rivelatasi poi senza storia (questo va detto: 39-26 per la Danimarca il risultato, ndr). Impossibile sottovalutarli.

Occhio poi agli scandinavi: in 4a piazza ai Mondiali 2023, al 3° posto agli Europei 2024 e nei quarti di finale delle Olimpiadi sono arrivati a un solo gol dal prolungare oltre il 60′ la sfida contro la Danimarca.

3a fila

Pacchetto di mischia, per usare un termine rugbistico. Spagna, bronzo mondiale nel 2023 e olimpico nel 2024, una Slovenia che vuole provare a ripetere il cammino di Parigi 2024 (4° posto per un soffio), e poi le padrone di casa Norvegia e Croazia, senza dimenticare una Francia in cerca di riscatto dopo delle Olimpiadi casalinghe deludenti (fuori ai quarti per mano della Germania).

Ci sono almeno 8 squadre che ambiscono ai tre posti sul podio, ma attenzione perché dai primi due step dei Mondiali potrebbero poi saltare fuori altre squadre da tenere sotto grande osservazione: dall’Egitto all’Ungheria.