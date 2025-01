Pallamano: Italia-Svizzera, per gli azzurri vale già un piazzamento storico

Il sogno clamoroso di raggiungere i quarti di finale è sfumato, eppure l’Italia ai Mondiali 2025 di pallamano ha ancora l’opportunità di scrivere una clamorosa pagina di storia.

Il tutto passerà dalla partita di quest’oggi, alle ore 15.30, contro la Svizzera. Parisini e compagni dovranno compiere uno sforzo importante andando oltre la fatica fisica e mentale del match perso contro la Germania cercando di battere gli scorbutici elvetici in un match che varrebbe l’accesso al tabellone dei piazzamenti fra il 9° e il 12° posto: qualcosa di mai successo prima per la pallamano italiana, che come miglior piazzamento ai Mondiali vanta il 18° posto del 1997; unica partecipazione prima di questa al torneo iridato.

Attenzione però, perché la Svizzera ci conosce bene. Ci ha già affrontato alla Yellow Cup di Winterthur, qualche settimana venendo superata 31-29 dagli azzurri, e ora ha voglia di prendersi qualcosa che sente di meritarsi vista anche la crescita che ha mostrato in questi giorni a Herning.

Andy Schmid, coach dei rossocrociati con un passato da giocatore pazzesco (5 volte MVP della Bundeslinga), ha messo in campo una squadra di carattere che è andata oltre l’infortunio del centrale Manuel Zehnder e che ha messo in mostra il talento del portiere Nikola Portner e del terzino Lenny Rubin.

L’Italia dovrà mettere in campo tutta la sua cifra, le sue rotazioni e le sue soluzioni sul 40×20 per avere ragione di una squadra quadrata. Un traguardo incredibile è lì: a un passo.