Pallamano: Italia, la rotta è tracciata dopo i Mondiali 2025. Ora l’obiettivo saranno gli Europei

Un Mondiale che arriva da lontano. L’Italia della pallamano dopo aver concluso il suo cammino iridato può guardarsi indietro e capire la portata di quello che ha fatto.

Gli azzurri hanno superato tre turni di qualificazione prima di arrivare in Danimarca domando le montagne russe dei tre turni preliminari: la folle rimonta di 10 gol contro la Turchia, il dominio contro il Belgio e la lotta di nervi contro la Montenegro.

Già in quel frangente Parisini e compagni avevano mostrato quell’identità, quel talento e quel carattere che si sono poi dimostrati elementi chiave della squadra allenata dal dt Riccardo Trillini, e dal suo staff, in quel del Jyske Bank Boxen di Herning.

Superare di slancio la Tunisia e l’Algeria, squadre esperte a questi livelli ma che non hanno potuto niente contro l’Italia, ha fatto capire a tutti come Prantner e soci fossero arrivati ai Mondiali con la volontà di fare qualcosa di storico: tradottosi in pratica nel passaggio al Main Round.

Nel secondo turno poi, la meravigliosa vittoria contro la Cechia – manifesto di una squadra moderna, con un ventaglio ampio di possibilità e camaleontica nei suoi attacchi e nelle sue difese – ha dato addirittura la chance alla rappresentativa tricolore di giocarsi un clamoroso passaggio ai quarti di finale. A sbarrare la strada all’Italia è stata una fortissima Germania (vicecampionessa olimpica in carica), venuta fuori alla distanza: una gara persa, ma giocata in maniera straordinaria, che ha tolto energie fisiche e mentali agli azzurri, successivamente crollati nel match contro la Svizzera.

Un punto di partenza: gli azzurri chiuderanno comunque fra le prime 16, cosa mai successa in passato, visto che al primo e unico Mondiale a cui l’Italia aveva partecipato – quello del 1997 – era arrivato un 18esimo posto.

Ora l’obiettivo deve diventare quello di presenziare con costanza ai grandi tornei internazionali, a cominciare dagli Europei 2026. In questo senso il dt Trillini e i suoi hanno iniziato a portarsi avanti: è arriva sì una sconfitta contro la Spagna, in trasferta, e poi una grande vittoria casalinga contro la Serbia. Le possibilità di qualificarsi al torneo continentale sono alte. L’eventualità di misurarsi ancora una volta contro squadre fortissime, visto che la pallamano è storicamente uno sport di matrice europea, va presa per migliorarsi; anche perché tolto qualche elemento di grande esperienza, il gruppo azzurro è molto giovane e con tanti elementi futuribili.

La strada è tracciata: ora bisognerà continuare a percorrerla in un solco che in futuro potrebbe regalare importanti soddisfazioni a tutto il movimento.