Pallamano: Italia al Main Round dei Mondiali 2025. Le avversarie degli azzurri: c’è la Germania

Dopo aver superato il Girone B del Preliminary Round ai Mondiali 2025 di pallamano, con il bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta, l’Italia del dt Riccardo Trillini può finalmente pensare alla seconda storica fase del torneo iridata: quella del Main Round.

Con 4 raccolti, Parisini e compagni si affacciano al secondo step del loro cammino nel quale, insieme alla Danimarca e alla Tunisia, verranno accopparti alle formazioni provenienti dal Gruppo A del Preliminary Round: Germania, Svizzera e la Cechia. Le migliori due squadre nella classifica complessiva del girone (che “ripartirà” dai punti raccolti dalle singole squadre nel Preliminary Round) accederanno ai quarti di finale della manifestazione.

Si giocherà sempre a Herning, con l’Italia che sfiderà prima i cechi (21 gennaio), poi i teutonici (23 gennaio) e infine gli elvetici (25 gennaio). Cosa bisogna attendersi?

La Cechia è arrivata al Main Round in maniera particolare: due pareggi e una sconfitta, ma soprattutto nessuna vittoria. Ha mostrato tanto carattere e fisicità: è una squadra spigolosa, ma che “fatta girare” sulle rotazioni può andare in difficoltà. Più il ritmo è alto più faticano, più la partita si intorpidisce più Hrstka e compagni ne possono godere.

La Germania ha raccolto tre vittorie in altrettanti match. Inutile negarlo, contro l’Italia i vicecampioni olimpici in carica partiranno nettamente con il favore dei pronostici. Dietro alla Danimarca, i tedeschi sono il team con più chance di accedere ai quarti di finale, anche perché nel motore hanno un Renars Uscins da 24 gol fin qui messi a referto.

Infine la Svizzera. Gli elvetici hanno affrontato gli azzurri qualche settimana fa alla Yellow Cup di Winterthur venendo superati dall’Italia per 31-29: questo lascia trasparire come la squadra di cui fa parte Lenny Rubin possa essere un’avversaria alla portata per la nazionale italiana. In un match di sali e scendi potrebbe essere determinante sfruttare i momenti di “Up” per poi contenere, con del margine, i “Down” che inevitabilmente in un’ora di gioco si presentano.

Main Round I – Situazione di partenza

Danimarca 6

Germania 6

Italia 4

Svizzera 3

Tunisia 2

Repubblica Ceca 2