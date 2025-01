Pallamano: ai Mondiali 2025 è il momento dei quarti di finale. Tutti a caccia della Danimarca

Dopo il Preliminary Round e il Main Round, ai Mondiali 2025 è arrivato il momento della fase più calda, quella ad eliminazione diretta, il “Dentro o Fuori”: iniziano i quarti di finale, il percorso più infiammato e stretto per eleggere la regina iridata di questa edizione del torneo.

Croazia-Ungheria (martedì 28 gennaio h 18.00)

Superando non pochi tranelli sul suo cammino, la Croazia è riuscita ad arrivare a questo punto del torneo. Avrà il vantaggio, almeno in questo turno, di poter giocare in casa, a Zagabria, cosa da non sottovalutare nel duello contro la rappresentativa magiara, che sin qui ha mostrato una pallamano rapida e redditizia.

Martinovic, Sipic e Glavas sono pronti ad assaltare il fortino ungherese; dall’altra parte occhio a Ónodi-Jánoskúti, Bánhidi e Lekai.

Francia-Egitto (martedì 28 gennaio h 21.00)

Era una delle potenziali sfide attese in questi Mondiali 2025. I transalpini torneranno grandi dopo un’Olimpiade casalinga vissuta sottotono o lasceranno spazio a un Egitto che ormai è diventata a tutti gli effetti una potenza del gioco? La risposta al campo, unico giudice supremo.

Le stelle da guardare con attenzione non mancheranno: dai francese Remili, Mem e Richardson agli egiziani Omar, Sanad e Hesham.

Danimarca-Brasile (mercoledì 29 gennaio h 17.30)

Confronto incredibile, solo a pensarlo qualche settimana fa. La Danimarca campione di tutto, a caccia del poker consecutivo iridato, contro la “meravigliosa intrusa” ai quarti di finale. Il Brasile arriva per la prima volta a questo livello del torneo e ora si trova di fronte a un ostacolo che sarà quasi impossibile.

Riusciranno Langaro, Monte Da Silva e soci a tenere botta contro Schmidt, Gidsel, Pytlick e tutta la squadra danese? Non va dimenticata una cosa: il Brasile, con Da Rosa e Nascimento, ha il miglior comparto portieri del Mondiale: 38,3% di efficienza parate

Portogallo-Germania (mercoledì 29 gennaio h 20.30)

Quasi come Danimarca-Brasile, anche se gli ordini di forza in favore dei teutonici e contro i lusitani sono un po’ meno sbilanciati, rispetto alla sfida precedente. Il Portogallo si sta esaltando e sta esaltando gli appassionati e i tifosi, ma ora il livello di difficoltà si alza ulteriormente.

I fratelli Francisco e Martim Costa e il portiere Marques dovranno ispirare la squadra per una battaglia che si preannuncia tosta contro superstar del calibro di Knorr e Wolff.