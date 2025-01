Pagelle slalom Courchevel 2025: Ljutic imprendibile, Hector e Duerr risalgono, Shiffrin rientro faticoso

PAGELLE SLALOM COURCHEVEL

Giovedì 30 gennaio

ZRINKA LJUTIC 10: ancora una vittoria, ancora un dominio assoluto per la giovane croata. La migliora nella prima manche, si conferma anche nella seconda e, come spesso le capita, rifila distacchi pesanti a tutte le rivali. Chiude con 1.26 su Sara Hector. Il futuro è suo, ma anche il presente…

SARA HECTOR 8: dopo una prima metà di gara non trascendentale (era settima) nella seconda cambia marcia e recupera posizioni su posizioni. Centra un prezioso secondo posto che le dà fiducia in vista dei Mondiali.

LENA DUERR 7: discorso molto simile anche per la tedesca. Nella seconda manche fa quello che non era riuscita a esprimere nella prima. Chiude terza, risalendo cinque posizioni e si ferma a 2 soli centesimi da Sara Hector.

WENDY HOLDENER 5.5: che occasione sprecata! La svizzera, seconda al termine di una prima manche solida, parte a tutta nella seconda ma sbaglia ed esce subito di scena. Poteva essere un ennesimo podio in questa annata…

KATHARINA LIENSBERGER 6.5: manca il podio per 16 centesimi e l’amaro in bocca non le mancherà. L’austriaca voleva confermarsi ai piani alti, ma nella seconda manche non è impeccabile e paga un finale non eccezionale.

CAMILLE RAST 6: centra un quinto posto che la tiene a soli 18 centesimi dal podio. Meglio, decisamente, nella seconda manche dopo una prima metà di gara chiusa al decimo posto. Non la sua migliore versione stagionale, ma bella rimonta.

MIKAELA SHIFFRIN 6 di stima: ovviamente il giudizio non può non prescindere dai due mesi di stop per infortunio. Un decimo posto per una fuoriclasse che ha vinto 99 volte in carriera non è certo un risultato positivo, ma il lungo stop si è fatto sentire a livello di sciato.

MARTINA PETERLINI 5.5: si ferma in 15a posizione ed è la migliore italiana al traguardo. Dopo il 17° posto della prima manche risale due gradini e, tutto sommato, fa il suo. Niente di scintillante, ma quantomeno è una top15.

MARTA ROSSETTI 5: ancora una volta esce di scena. Negli ultimi 13 slalom ha completato le due manche una sola volta. Questa sera si mangia le mani, letteralmente. Dopo il 20° tempo nella prima manche dà il tutto per tutto nella seconda, ma commette un errore che la fa uscire di scena. Di nuovo.