Pagelle discesa Kitzbuehel 2025: il Canada fa festa con Crawford e Alexander. Bravissimo Franzoni, Paris e Schieder sbagliano

PAGELLE DISCESA LIBERA KITZBUEHEL 2025

James Crawford 10: il canadese realizza il sogno di una vita e riporta la propria nazione sul gradino più alto del podio sulla Streif dopo oltre 42 anni. Centrare la prima vittoria della carriera proprio a Kitzbuehel è qualcosa di unico ed irripetibile per un velocista. Una discesa straordinaria, soprattutto nella parte più alta, riuscendo poi a gestire il vantaggio anche dopo l’Hausbergkante, mantenendo la velocità alta fino al traguardo.

Alexis Monney 9: per soli otto centesimi non gli riesce una clamorosa doppietta Bormio-Kitzbuehel. La stagione della definitiva consacrazione per il venticinquenne svizzero, che ha sognato in grande anche oggi. Monney è ormai entrato in una nuova dimensione come tanti suoi connazionali e adesso arrivano anche i Mondiali per coronare quest’anno anche con una medaglia iridata.

Cameron Alexander 8: una giornata indimenticabile per il Canada. Non solo la vittoria di Crawdord, ma anche la doppietta sul podio con Alexander, che è stato eccezionale soprattutto nella parte centrale, sfiorando poi il successo anche con ottimo ultimo tratto.

Daniel Hemetsberger 7: prova a salvare la giornata austriaca, ma alla fine Crawford lo leva dal podio. Chiude comunque con un ottimo quarto posto, ritornando tra i primi cinque in una gara di Coppa del Mondo due anni dopo l’ultima volta.

Marco Odermatt 6: la discesa di Kitzbuehel continua ad essere un tabù per il campione elvetico, che non ha mai vinto questa gara in carriera. Un errore sulla Steilhang lo ha condizionato e poi l’elvetico non è riuscito a fare la differenza nell’ultimo tratto, concludendo comunque al sesto posto.

Giovanni Franzoni 6,5: il migliore degli azzurri! Strepitoso con il pettorale numero 53 a chiudere in quattordicesima posizione. Un risultato che sa di conferma per un ragazzo che ha grande talento e che sta vivendo una prima vera stagione di Coppa del Mondo dopo gli infortuni passati.

Dominik Paris 5,5: l’altoatesino è il migliore degli azzurri, concludendo in dodicesima posizione. Dopo una buonissima prima parte, che ha fatto anche sognare in ottica vittoria, il veterano italiano ha commesso un errore e da quel momento è andato a perdere progressivamente, non centrando nemmeno la Top-10.

Italia 5: nonostante Franzoni, nel complesso una prestazione sottotono per la squadra azzurra, visto che nessun rappresentante è riuscito a concludere tra i primi dieci in classifica. I rimpianti sono tantissimi soprattutto per Schieder, che senza un clamoroso errore nella parte finale poteva davvero essere tra i migliori. Casse solamente diciannovesimo e forse un po’ in debito d’ossigeno dopo l’ottimo avvio stagionale.