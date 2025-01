Olimpia Milano seppellita dall’Efes, Messina: “Ci hanno distrutto, siamo depressi”. E sul mercato…

L’Olimpia Milano è stata sonoramente sconfitta dall’Anadolu Efes Istanbul: i turchi si sono imposti con il roboante punteggio di 110-66 di fronte al proprio pubblico nella serata di Eurolega e così la compagine meneghina è incappata nel secondo stop consecutivo nella massima competizione europea. Dopo il ko casalingo con il Partizan Belgrado, la formazione lombarda si è dovuta arrendere al cospetto di un avversario che aveva perso gli ultimi quattro incontri in campo continentale e ora si trova in undicesima posizione, al limitare della zona che consente l’accesso alla post-season.

Il coach Ettore Messina ha analizzato la pesante sconfitta in conferenza stampa: “Congratulazioni all’Efes, ovviamente hanno giocato una grande partita, sono un’ottima squadra e molto profonda, ci hanno distrutto. Siamo una squadra che, sin dall’inizio della stagione, abbiamo sofferto molti infortuni importanti. Domenica è successo di nuovo ed ora siamo molto depressi. Una squadra continuamente colpita dalla sfortuna. Ora il mio lavoro e dello staff è quello di fargli ritrovare un po’ di fiducia. Perché, quando eravamo un po’ più in salute, anche se non siamo mai stati al completo, abbiamo giocato bene, ottenendo vittorie importanti, anche solo due settimane fa, come contro Maccabi e Alba. Ora la squadra è molto frustrata e sfiduciata, spero di riuscire a fargli ritrovare fiducia.

Un interessante passaggio anche sul mercato: “Ho detto a loro, come diceva Pat Riley, ‘Non è che apriamo la porta e c’è Kareem-Abdul Jabbar che scende in campo ad aiutarci’. La situazione è molto difficile per acquisire giocatori. Congratulazioni all’Efes per aver firmato con Dozier, ma non è facile trovare giocatori che possono aiutarti e renderti più forte. Dobbiamo continuare a lottare e vedere quello succede. Ovviamente la situazione non è la migliore”.