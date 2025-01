Oggi il giorno di riposo alla Dakar 2025: tutte le classifiche e il programma della prossima tappa

Dopo una settimana intera di gara senza pause, arriva finalmente il primo giorno di sosta della Dakar 2025. Quest’oggi i protagonisti della “Maratona del Deserto” potranno riposarsi nel bivacco di Hail in attesa di ripartire domani per la seconda parte del rally raid più impegnativo e prestigioso al mondo (che si svolge in Arabia Saudita per il sesto anno consecutivo).

La prossima prova speciale, in programma sabato 11 gennaio con partenza a Hail ed arrivo ad Al Duwadimi, sarà la più lunga di questa Dakar con ben 605 km competitivi. La sesta tappa del rally avrà inoltre 224 km di trasferimento, per un totale di 829 chilometri da percorrere nel corso della giornata in direzione sud verso il centro dell’Arabia Saudita.

Di seguito il programma della sesta tappa e la classifica generale aggiornata di moto, auto e camion dopo la prima settimana della Dakar 2025.

CLASSIFICHE GENERALI DAKAR

MOTO

1. Daniel Sanders (Australia) 30h20’15”

2. Tosha Schareina (Spagna) +7’02”

3. Ross Branch (Botswana) +17’48”

4. Adrien Van Beveren (Francia) +18’31”

5. Skyler Howes (Stati Uniti) +19’59”

6. Ricky Brabec (Stati Uniti) +21’01”

7. Luciano Benavides (Argentina) +24’15”

8. Pablo Quintanilla (Cile) +32’49”

9. Josè Ignacio Cornejo Florimo (Cile) +41’31”

10. Edgar Canet (Spagna) +1h01’44”

AUTO

1. Henk Lategan (Sudafrica) 28h10’11”

2. Yazeed Al Rajhi (Arabia Saudita) +10’17”

3. Mattias Ekstrom (Svezia) +20’54”

4. Nasser Al-Attiyah (Qatar) +35’00”

5. Lucas Moraes (Brasile) +41’55”

6. Mitchell Guthrie (Stati Uniti) +42’44”

7. Mathieu Serradori (Francia) +45’59”

8. Juan Cruz Yacopini (Argentina) +1h03’17”

9. Seth Quintero (Stati Uniti) +1h30’10”

10. Guerlain Chicherit (Francia) +1h38’45”

CAMION

1. Martin Macik (Cechia) 31h10’49”

2. Mitchel Van den Brink (Paesi Bassi) +1h56’33”

3. Ales Loprais (Cechia) +2h16’53”

4. Martin Soltys (Cechia) +3h39’03”

5. Martin Van den Brink (Paesi Bassi) +3h59’15”

CALENDARIO PROSSIMA TAPPA DAKAR 2025

Sabato 11 gennaio

Sesta tappa: Hail-Al Duwadimi (605 km di prova speciale, 224 km di trasferimento)

PROGRAMMA DAKAR: COME SEGUIRE LA TAPPA IN TV O STREAMING

Diretta tv: sintesi in differita su Eurosport 1 (210) alle ore 21.00.

Diretta streaming: la sintesi sarà su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.