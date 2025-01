Novak Djokovic regola Monfils e prosegue una marcia convincente a Brisbane

Novak Djokovic ha sconfitto Gael Monfils in due set e si è così qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Brisbane, dove ieri era stato eliminato nel doppio giocato in coppia con l’australiano Nick Kyrgios. Il fuoriclasse serbo si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e quattordici minuti di gioco, regolando con disinvoltura il sempre rognoso francese e proseguendo la propria avventura sul cemento della località australiana.

L’attuale numero 7 del mondo ha avuto la meglio sul numero 55 del ranking ATP operando un paio di break chirurgici: uno nel quarto game del primo set (dopo averne annullato uno nel gioco precedente), uno nel terzo game della seconda frazione (tra l’altro a zero). Sul 5-3 del secondo set è riuscito a chiudere i conti strappando ancora il servizio al transalpino e meritandosi così la sfida con lo statunitense Reilly Opelka, che in precedenza aveva regolato Matteo Arnaldi in due tie-break.

Quella odierna è la seconda affermazione consecutiva del 37enne in questa annata agonistica, dopo aver liquidato il padrone di casa Rinky Hijikata al primo turno. Il 24 volte Campione Slam sembra essere in ottima forma fisica e sta scaldando il motore in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne dove sarà uno dei favoriti della vigilia dopo aver perso la semifinale dell’ultima edizione contro Jannik Sinner.

A livello statistico, oggi Djokovic ha messo a segno 5 ace contro i 4 del rivale (1-4 il saldo dei doppi falli), ha servito con il 65% di prima (71% il transalpino) e ha messo a segno il 76% di punti sulla prima (contro il 62%), salvando l’unica palla break avuta a disposizione e concretizzando le tre avute in dote.

Per quanto concerne il cammino a Brisbane, Djokovic avrebbe una semifinale contro il vincente del confronto tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e il ceco Jakub Mensik, mentre dall’altra parte del tabellone sono previsti gli incroci tra il cileno Nicolas Jarry e il ceco Jiri Lehecka e tra l’australiano Jordan Thompson e il bulgaro Grigor Dimitrov.