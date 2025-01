Novak Djokovic: “In Australia mi hanno avvelenato, avevo piombo nel sangue. Esclusione nel 2022? Politica”

Novak Djokovic ha rilasciato dichiarazioni rilevanti alla vigilia degli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse serbo ha infatti rivelato di essere stato “avvelenato” dal piombo e dal mercurio che erano presenti nel cibo fornitogli quando era stato trattenuto in un centro di detenzione nel 2022. In quell’occasione, infatti, il 24 volte campione Slam aspettava una risposta dalle autorità australiane, che poi lo espulsero dal Paese per la mancata vaccinazione contro il Covid (non riuscì a partecipare a quello Slam).

Il ribattezzato Nole ne ha parlato in un’intervista concessa a GQ (è l’uomo copertina del numero di febbraio, il servizio è stato girato in Montenegro): “Ho avuto problemi di salute e mi sono reso conto che in quell’hotel di Melbourne mi hanno dato da mangiare del cibo che mi ha avvelenato. L’ho scoperto quando sono tornato in Serbia: non l’ho mai detto a nessuno pubblicamente, ma ho scoperto di avere un livello molto alto di metalli pesanti. Avevo un livello molto alto di piombo e mercurio. Il cibo contaminato? È l’unica spiegazione“.

Novak Djokovic ha affermato di non provare alcun rancore: “Molti australiani che ho incontrato negli ultimi anni nel loro Paese o in altre parti del mondo, sono venuti da me, scusandosi per il trattamento che ho ricevuto, perché in quel momento erano imbarazzati dal loro stesso governo“. Sull’esclusione del 2022 ha poi puntualizzato: “È stato qualcosa di politico. In realtà, non aveva nulla a che fare con il vaccino o il Covid o altro. Era solo una questione politica. I politici non sopportavano la mia presenza. Credo che per loro fosse meno dannoso mandarmi via che tenermi lì. Non sono a favore del vaccino. Non sono anti-vaccino. Sono per la libertà di scegliere ciò che è giusto per te e per il tuo corpo. Quindi non credo sia giusto che qualcuno mi neghi il diritto di scegliere cosa devo o non devo prendere per il mio corpo“.

Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha parlato anche del legame con Roger Federer e Rafael Nadal: “È un rapporto un po’ altalenante, ad essere onesti. Cerco sempre di essere rispettoso e amichevole con loro fuori dal campo. All’inizio non c’era questa accettazione, perché andavo in campo dicendo e dimostrando di essere sicuro di voler vincere: non credo che all’inizio questo sia piaciuto molto. Mi piacerebbe bere un drink o due con loro e parlare apertamente delle cose che li infastidiscono di me“.