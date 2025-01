Novak Djokovic avanza agli Australian Open: “Il mio miglior match”. E propone una ricetta in stile NBA

Novak Djokovic ha sconfitto il ceco Tomas Machac in tre set e si è l, primo Slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. L’ex numero 1 del mondo si è imposto con il netto punteggio di 6-1, 6-4, 6-4 e tra un paio di giorni tornerà in campo per fronteggiare un altro ceco, ovvero Jiri Lehecka, capace di eliminare il francese Bonzi. Il 37enne ha fornito una prestazione di grande sostanza contro un avversario decisamente impegnativo e può così proseguire la propria avventura, con il chiaro intento di spingersi oltre la semifinale raggiunta dodici mesi fa, quando venne battuto da Jannik Sinner.

Il ribattezzato Nole ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Per me è stato il miglior match del torneo. Non ho avuto particolari cali di concentrazione o nel livello del tennis espresso. Ho incontrato qualche difficoltà fisica all’inizio del secondo set, faticando per 15-20 minuti, ma sono riuscito in fretta a ribaltare la situazione dopo aver perso il servizio. Quel passaggio è stata la chiave. Il servizio mi ha dato una bella mano nel momento del bisogno. Nel terzo set mi sono sentito più fresco e ho giocato bene fino alla fine. Sapevo che sarebbe stato un bel test e onestamente non mi aspettavo di vincere in tre set contro un giocatore come Machac: lui è in gran forma, mentre io devo ancora trovare il mio miglior livello. Di certo mi sono preparato molto bene e ho giocato una gran partita”.

Novak Djokovic ha avuto un battibecco con uno spettatore, che lo ha disturbato a più riprese. L’episodio era già capitato ieri a Danielle Collins, che aveva reagito in maniera eloquente. Il fuoriclasse serbo si è soffermato sulla vicenda e anche sulla reazione della collega: “L’ho adorata e lo stesso vale per ciò che ha detto nell’intervista. Ero già suo fan prima, lo sono ancora di più adesso. So bene come ci si sente in certe situazioni: credo che lei l’abbia gestita bene, io non sarei stato altrettanto diplomatico“.

Il pubblico è tenuto a rispettare certe regole di compostezza, che non si ritrovano in altre discipline: “Abbiamo una tradizione, delle quale siamo fieri, è ciò che ci differenzia da altri sport, ma allo stesso tempo siamo rimasti indietro rispetto ad altre discipline in termini di cambiamento, per restare al passo con l’evoluzione della società e le nuove generazioni, che hanno una soglia dell’attenzione piuttosto bassa e preferiscono più movimento. Diciamo che andare da un estremo all’altro non sarebbe una buona idea, dunque non sarei d’accordo sul permettere al pubblico di parlare o urlare durante i punti. Nel tennis i cambiamenti richiedono più tempo“.

Il 24 volte Campione Slam ha proposto una soluzione: “Credo sia giusto, per attirare le nuove generazioni, creare più intrattenimento. Per esempio, durante i set si potrebbe inserire qualcosa come avviene nell’NBA o nel SuperBowl, con delle ballerine che coinvolgano il pubblico. A noi darebbe qualche minuto in più di relax. Aumenterebbe la componente di divertimento in uno sport spesso rimasto tradizionalista e conservatore“.

Qualche parola anche sul prossimo avversario: “Ha vinto a Brisbane e qui ha disputato tre ottime partite. Noto delle somiglianza fra il suo tennis e quello di Machac. I giocatori della scuola ceca hanno sempre un grande rovescio e poi Lehecka è uno dei giocatori fisicamente più allenati del circuito. Il suo servizio è sottovalutato ma è una grande arma, gli dà parecchi punti gratuiti. Questo match arriva nel momento giusto per lui, e sono certo che senta di potermi battere. Se giocheremo sulla Rod Laver Arena, nella sessione serale, sarà ancora più bello. Mi aspetto un altro avversario aggressivo, che gioca un tennis molto piatto. Tatticamente può essere una partita non troppo diversa da quella di oggi, e mi auguro che anche il risultato possa essere simile”.