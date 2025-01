Nick Kyrgios fuori da tutto: saluta anche il torneo di doppio agli Australian Open

Va in archivio un’edizione amara degli Australian Open per Nick Kyrgios, che ha fatto il suo ritorno nel circuito ad inizio 2025 dopo un anno e mezzo di assenza per vari problemi fisici. Il padrone di casa australiano, sconfitto nettamente al primo turno in singolare dallo scozzese Jacob Fearnley, è infatti uscito di scena oggi anche dal torneo di doppio maschile.

Kyrgios aveva scelto come partner il suo connazionale e amico Thanasi Kokkinakis, ricomponendo dunque la coppia aussie capace di imporsi nell’Happy Slam del 2022. Il binomio australiano è sceso in campo quest’oggi a Melbourne per il derby di primo turno contro James Duckworth e Aleksandar Vukic, con l’obiettivo di far divertire il pubblico e provare a togliersi qualche soddisfazione.

In realtà l’avventura di questa coppia agli Australian Open 2025 si è conclusa nel peggiore dei modi, ritirandosi sul punteggio di 7-5 3-2 in favore degli avversari per un infortunio al pettorale di Kokkinakis, che ha preferito non peggiorare ulteriormente il suo problema alzando bandiera bianca nel corso del secondo set e abbandonando il torneo di doppio.