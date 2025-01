NBA, i risultati della notte (20 gennaio): i Clippers vincono il derby di LA, Jokic espugna Orlando

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA ed erano 7 le partite in programma. Tra le sfide in programma spiccavano sicuramente l’attesissimo derby di Los Angeles, tra Clippers e Lakers, in un momento difficilissimo per la città californiana, così come la supersfida tra Orlando e Denver. Ecco come è andata.

All’Intuit Dome di Inglewood dominio dei Los Angeles Clippers nel derby contro i Lakers e vittoria per 116-102. Clippers sempre avanti che toccano anche il +26 nel terzo quarto e Lakers incapaci di entrare in partita. Così l’attesissima sfida di Los Angeles premia i padroni di casa nonostante i 25 punti e 11 assist di un eterno LeBron James. Successo netto anche per i Miami Heat che superano i San Antonio Spurs 128-107. Qui match dai due volti, con gli Spurs che guidano gran parte del primo tempo, ma che poi vengono rimontati, superati e crollano sotto i colpi di Kel’el Ware, top scorer con 25 punti.

Colpaccio dei Denver Nuggets in casa degli Orlando Magic battuti 100-113. Match ribaltato nella riprsa, dopo che i Magic avevano guidato il primo quarto toccando anche il +10. Ma poi sale in cattedra il solito Nikola Jokić che chiude con una tripla doppia da 20 punti, 10 assist e 14 rimbalzi. Successo anche per i Milwaukee Bucks che superano i Philadelphia 76ers per 123-109. 76ers che reggono l’urto per tre quarti di partita, sostanzialmente equilibrata, ma poi crollano sotto i colpi di Giannis Antetokounmpo, che chiude con 34 punti e 15 rimbalzi. A Philadelphia, invece, non bastano i 37 punti di Tyrese Maxey.

Nelle altre partite di giornata successo per gli Oklahoma City Thunder contro i Brooklyn Nets per 127-101, con 27 punti e 10 assist di Shai Gilgeous-Alexander; vittoria per i Portland Trail Blazers sui Chicago Bulls per 113-102, cui non bastano i 27 punti di Zach LaVine e i 17 punti e 11 rimbalzi di Nikola Vučević; e infine successo dei Sacramento Kings sui Washington Wizards per 123-100, con 29 punti e 18 rimbalzi di Domantas Sabonis.

I RISULTATI DELLA NOTTE (20 GENNAIO)

Miami Heat – San Antonio Spurs 128-107

Orlando Magic – Denver Nuggets 100-113

Milwaukee Bucks – Philadephia 76ers 123-109

Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets 127-101

Portland Trail Blazers – Chicago Bulls 113-102

Sacramento Kings – Washington Wizards 123-100

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 116-102