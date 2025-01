NBA, i risultati della notte (19 gennaio): Cleveland si impone a Minnesota, bene Houston, cade Boston

Non porta bene il back to back ai Boston Celtics. I campioni in carica subiscono la tredicesima sconfitta della stagione NBA 2024-2025, l’ottava al Garden, contro i sorprendenti Atlanta Hawks; tradita da Tatum ai liberi (unico errore dalla carità) che non ha permesso alla franchigia di Joe Mazzulla di chiuderla nei regolamentari, Trae Young è il più fresco con 28 punti e 11 assist, coadiuvato da Dyson Daniels; non bastano i 27 di Tatum e i 23 di Brown, entrambi con percentuali basse al tiro.

Seconda sconfitta in fila per i Detroit Pistons, che rimangono ottavi ad est, questa arriva al cospetto dei Phoenix Suns che stanno provando a dare una svolta alla propria stagione sino a ora deludente. Ci vogliono 36 punti per Kevin Durant e 35 per Devin Booker, con bradley Beal fuori, forse non è un caso. Tra i Pistons invece 4 punti in 12 minuti per Simone Fontecchio.

Ma rimanendo a est, sorride ancora Cleveland, sempre più prima. Partita insidiosa quella in casa con i Minnesota Timberwolves, ma basta un Donovan Mitchell da 36 punti affiancato da Darius Garland e dalla wild card Georges Niang (16 e 4/8 da tre) per avere ragione dei T’Wolves, che hanno provato a reggersi sul solito Anthony Edwards, autore di 28 punti alla fine.

A ovest bel successo degli Houston Rockets, che mantengono la seconda piazza superando i Portland Trail Blazers con un ottimo secondo tempo per 103-125, domina Alperen Sengun con 23 punti e 15 rimbalzi ma ci sono anche i 26 di Jalen Green e i 22 di Dillon Brooks. Seconda vittoria in fila per i Golden State Warriors, che alla lunga hanno ragione degli Washington Wizards con i 31 punti di Wiggins e i 26 di- Steph Curry, mentre i 21 punti di Siakam e i 18 di Turner fanno trionfare Indiana, condannando Philadelphia (senza Embiid e George) alla quinta sconfitta di fila.

NBA, RISULTATI 19 GENNAIO

Detroit Pisons-Phoenix Suns 121-125

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 115-102

Boston Celtics-Atlanta Hawks 115-119

Golden State Warriors-Washington Wizards 122-114

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers 117-124

Portland Trail Blazers-Houston Rockets 103-125