NBA, i risultati della notte (15 gennaio): Jokic e Murray trascinano i Nuggets, tripla doppia di Giannis Antetokoumpo per i Bucks

Sette sono le partite completate nella notte per la regular season 2024-2025 della NBA, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto negli States.

Gli Oklahoma City Thunder (33-6) vincono in trasferta contro i Philadelphia 76ers (15-23) per 102-118 con 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 24 punti di Jalen Williams – 9 punti e 16 rimbalzi di Isaiah Hartenstein, con 25 punti di Justin Edwards subentrato dalla panchina per i 76ers. Fanno saltare il fattore campo anche i Cleveland Cavaliers (34-5) sugli Indiana Pacers (23-19) per 127-117: decisivo Donovan Mitchell autore di 35 punti, al pari di Evan Mobley che chiude con una doppia doppia da 22 punti e 13 rimbalzi – 24 punti per Darius Garland, con Pascal Siakam miglior realizzatore dei Pacers con 23 punti. Successo interno degli Atlanta Hawks (20-19) sui Phoenix Suns per 122-117 con 43 punti di Trae Young e 22 punti e 21 rimbalzi di Onyeka Okongwu entrato a partita in corso – ai Suns non bastano i 35 punti di Devin Booker e i 31 di Kevin Durant ad evitare il ko. Affermazione casalinga anche per i Milwaukee Bucks (21-17) sui Sacramento Kings (20-20) col punteggio di 130-115: tripla doppia di uno scatenato Giannis Antetokoumpo (33 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), con 24 punti di Damian Lillard e 21 di Brook Lopez – 28 punti di DeMar DeRozan e 20 punti e 11 rimbalzi di De’Aaron Fox per i Kings, con Domantas Sabonis che accarezza la tripla doppia (16 punti, 10 rimbalzi e 9 assist).

I New Orleans Pelicans (9-32) prevalgono sui Chicago Bulls (18-22) per 113-119 con 32 punti di Trey Murphy III e 21 di Zion Williamson, mentre per la franchigia dell’Illinois 25 punti di Zach LaVine e la doppia doppia di Nikola Vucevic (22 punti e 15 rimbalzi) non bastano a ribaltare l’inerzia del match. I Denver Nuggets (24-15) piegano la resistenza dei Dallas Mavericks (22-18) col punteggio di 99-118: ennesima tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (10 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) e soprattutto prestazione monstre di Jamal Murray con 45 punti – 13 punti di Daniel Gafford per i texani pur non partendo in quintetto. Nella sfida che completava il programma della notte NBA i Brooklyn Nets (14-26) battono nettamente i Portland Trail Blazers (13-26) per 114-132 con 24 punti di Cameron Johnson e 20 punti equamente divisi tra Noah Clowney e Keon Johnson – 39 punti di un mai domo Scoot Henderson e 23 di Toumani Camara tra i padroni di casa.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder 102-118

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 117-127

Atlanta Hawks-Phoenix Suns 122-117

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings 130-115

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans 113-119

Dallas Mavericks-Denver Nuggets 99-118

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets 114-132