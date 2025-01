Mikel Landa tornerà al Giro d’Italia: arriva l’annuncio della Soudal Quick-Step

Una decisione, a tre anni dall’ultima volta. Lo spagnolo Mikel Landa prenderà parte all’edizione 2025 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa sarà presentata nella sua interezza il prossimo 13 gennaio dalle ore 18.00 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ a Roma.

La Grande Partenza, come è noto, ci sarà in Albania venerdì 9 maggio, con le prime tre frazioni in territorio albanese. Tappe nelle quali le gambe degli uomini di classifica saranno sollecitate. Lo scalatore iberico, dunque, vorrà cimentarsi nel Giro e l’annuncio è arrivato dalla sua squadra, la Soudal Quick-Step.

Landa, capace in dieci occasioni di ottenere la top-10 nelle 22 presenze nei Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España), vorrà ritagliarsi un ruolo importante nella Corsa Rosa 2025. L’anno passato, il 35enne spagnolo terminò il Tour in quinta piazza, correndo per lo più in appoggio del suo capitano, il belga Remco Evenepoel. Nella Vuelta 2024, invece, il riscontro finale è stato l’ottavo posto.

Il percorso del Giro, in questo senso, potrebbe adattarsi alle caratteristiche di Landa: “Sono felice di tornare al Giro perché è una prova che ha un posto speciale nel mio cuore: è la corsa che più delle altre mi ha aiutato a farmi un nome nel ciclismo. Nel 2015 ho vinto due tappe e sono arrivato terzo in classifica generale, e la tappa vinta sul Mortirolo con arrivo all’Aprica è ancora oggi uno dei miei ricordi più belli“, ha ricordato il corridore (dichiarazioni riportate dall’ANSA).

“Al Giro 2025 sarà una sfida, perché ci saranno molti buoni corridori al via, ma farò del mio meglio per lottare per una vittoria di tappa e per ottenere un buon risultato nella classifica generale“, ha aggiunto.