Meillard guida il gigante sprint di Schladming. De Aliprandini e Odermatt costretti alla rimonta

Non è Marco Odermatt, ma c’è sempre uno svizzero in testa alla classifica della prima manche del gigante di Schladming. A comandare, infatti, è Loic Meillard, che è stato il migliore sul tracciato sprint. Le condizioni di scarsa visibilità, dovute alla pioggia, hanno portato gli organizzatori ad abbassare la partenza, con una prima manche di poco più di cinquantuno secondi.

Meillard come detto ha chiuso con il miglior tempo, precedendo la coppia norvegese composta da Alexander Steen Olsen ed Henrik Kristoffersen, rispettivamente secondo e terzo con 11 e 24 centesimi di ritardo dall’elvetico. Quarto posto per lo sloveno Zan Kranjec (+0.25) davanti all’austriaco Stefan Brennsteiner (+0.33), molto bravo ad inserirsi in quinta posizione con il pettorale numero undici.

Sesto posto per lo svizzero Thomas Tumler (+0.46) davanti ai norvegesi Atle Lie McGrath (+0.47) e Timon Haugan (+0.68). Distacchi comunque contenuti, visto che i primi dieci sono dentro gli otto decimi, con gli austriaci Patrick Feurstein (+0.74) e Manuel Feller (+0.75) a completare la Top-10.

Luca De Aliprandini ha chiuso proprio a ridosso dei primi dieci in undicesima posizione. L’azzurro ha perso troppo nell’ultimo tratto, terminando ad 82 centesimi, ma comunque assolutamente con la possibilità di recuperare. Obiettivo rimonta, proprio come lo scorso anno, per Marco Odermatt, che non è assolutamente riuscito a trovare il feeling con la neve, chiudendo addirittura dodicesimo a 90 centesimi dal connazionale Meillard.

Nella seconda manche ci sarà anche Filippo Della Vite (+1,49), che ha concluso al 23° posto. Prima qualificazione della carriera per Simon Talacci (+1.82), ventisettesimo al traguardo. Dentro anche Giovanni Borsotti (+1.95) proprio con il trentesimo tempo. Trentunesimo ed eliminato invece Alex Vinatzer (+2.21), che ha faticato tantissimo su questo tracciato sprint. Più indietro anche Tobias Kastlunger (56°, +3.42)