Max Perathoner è terzo nella prima discesa di Coppa Europa di Pass Thurn, vince lo svizzero Miggiano

Si chiude con una doppietta svizzera la complicatissima discesa di Pass Thurn valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla pista austriaca la gara è stata rovinata dalle condizioni meteo. La nebbia, infatti, ha costretto il rinvio delle partenze di 2 ore, mettendo anche a forte rischio la disputa della prova.

Dopo una lunga attesa, invece, si è potuti scendere in pista e, come detto, la Svizzera ha fatto la voce grossa. Alessio Miggiano ha vinto la gara con il tempo di 1:23.34 e un margine di vantaggio di ben 73 centesimi sul connazionale Gael Zulauf e 85 sul nostro Max Perathoner che completa il podio.

Quarta posizione per l’austriaco Felix Hacker a 86 centesimi, quinta per il canadese Kyle Alexander a 89, mentre è sesto il tedesco Felix Roesle a 92. Settima posizione per il francese Alban Elezi Cannaferina a 98 centesimi, ottava per lo svizzero Dominic Ott a 1.08, quindi nono il canadese Raphael Lessard (sceso con il numero 72 di pettorale) che precede l’austriaco Luis Tritscher a 1.11 che completa la top10 e precede il nostro Matteo Franzoso, undicesimo a 1.12.

Gli altri italiani: chiude in 26a posizione Marco Abbruzzese a 1.77, 41° Pietro Broglio a 2.42, davanti a Maximilian Ranzi a 2.49. 45° Leonardo Rigamonti a 2.69.