Mattia Casse padrone della seconda prova di discesa a Kitzbuehel, super Innerhofer e Franzoni, in sordina Paris e Odermatt

Un bravissimo Mattia Casse chiude in testa la seconda prova di discesa libera sulla Streif di Kitzbuehel. Il piemontese ha interpretato con grande serietà questa prova, attaccando in diversi punti della pista e facendo registrare il crono di 1:54.33 che nessuno ha neppure avvicinato. La forma è buona per il nativo di Moncalieri che può dare spettacolo sia nel superG di venerdì che soprattutto nella discesa di sabato.

Grande bagarre invece al suo inseguimento: in seconda posizione l’austriaco Stefan Eichberger a 0″54, poi c’è il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, giunto a 61 centesimi di ritardo, appena davanti all’austriaco Daniel Hemetsberger che ha accusato un distacco di 64 centesimi, ma soprattutto è quinto un ottimo Christof Innerhofer che ha confermato le buone sensazioni della prova di ieri e ha concluso a 0″65 di ritardo da Casse.

Diversi big hanno studiato ancora la pista senza prendersi rischi: sia Marco Odermatt che Franjo von Allmen hanno sbagliato una curva verso sinistra dopo il salto nella parte finale, saltando quindi una porta. Odermatt che è giunto a 2″02 da Casse, von Allmen a 3″19, entrambi lontanissimi.

Non male invece Florian Schieder e Dominik Paris che in alcuni tratti sono stati particolarmente veloci e hanno deciso di non spingere lungo tutta la pista: il 29enne nativo di Castelrotto ha chiuso a 1″40 dodicesimo, mentre il meranese diciassettesimo a 1″69. Brutta caduta per l’austriaco Felix Hacker che è rimasto a lungo dolorante a terra e poi è stato portato via in elicottero. Fantastico Giovanni Franzoni che arriva tredicesimo a 1″49 con il pettorale 57. Più indietro gli altri azzurri: Benjamin Jacques Alliod a 2″68, Nicolò Molteni a 2″88.