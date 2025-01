Matteo Berrettini: “Sogno di tornare in finale a Wimbledon. Spero di esserci quest’anno a Roma”

In assenza di Jannik Sinner, Matteo Berrettini si è preso la scena stamattina come uomo copertina della squadra azzurra di Coppa Davis in occasione della cerimonia presso il Quirinale per celebrare l’ultima magica stagione del tennis italiano. Il romano, grande protagonista con la maglia azzurra nelle Finals di Malaga, ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’evento odierno.

“È veramente pazzesco pensare che sia passato già un anno dall’ultima volta qui al Quirinale. La vittoria di Malaga in Coppa Davis ha messo la ciliegina sulla torta ad un 2024 importante con bei match, tanti sacrifici e tre titoli: sono felice di essere qui in una veste diversa da quella dell’anno scorso“, dichiara l’ex numero 6 del ranking mondiale.

“Il ‘gusto’ è una delle parole chiave di quest’anno, il sentire il piacere di entrare in campo e giocare partite. Non il dovere, ma il piacere. Ho iniziato a giocare a tennis per questo, ho sognato di diventare un tennista professionista perché è stato il mio sogno più grande. Sono anche un po’ emozionato a pensare a quanto accaduto nel giro di un solo anno, è cambiato tutto“, racconta Berrettini.

Alla domanda di come si immagina i prossimi Internazionali d’Italia nella sua Roma, l’azzurro ha risposto con il sorriso: “Intanto in presenza… Spero di esserci, farò il possibile visto che sono tre anni che non lo gioco. È probabilmente il torneo che più mi emoziona e che più mi ha spinto a sognare di diventare un tennista“.

Sulle prospettive di un eventuale ritorno in finale a Wimbledon quattro anni dopo la sconfitta con Djokovic: “Si può e si deve sognare, sognare non ha mai fatto male a nessuno. Prima però ci dev’essere un percorso di partite vinte e partite perse. Il mio valore sull’erba non l’ho mai messo in dubbio: ci sono molti giocatori fortissimi, Sinner su tutti, ma vediamo un po’ come andrà“