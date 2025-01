Matteo Berrettini segue Jannik Sinner nella programmazione: Rotterdam e Dubai all’orizzonte

Matteo Berrettini seguirà la programmazione di Jannik Sinner. Almeno, sono queste le intenzioni del giocatore romano in questa prima parte di 2025. Il classe ’96 del Bel Paese, eliminato al secondo turno degli Australian Open dal danese Holger Rune, vuol riprendere a giocare per mettere benzina nelle gambe e scalare la graduatoria.

L’azzurro prenderà parte ai prestigiosi ATP500 di Rotterdam (3-9 febbraio) e di Dubai (24 febbraio-1° marzo). Tornei che precederanno il Sunshine Double, ovvero i Masters1000 di Indian Wells (5-16 marzo) e di Miami (19-30 marzo).

Sul veloce indoor olandese, le iscrizioni fanno venire i brividi. A parte Sinner, sono presenti lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, l’australiano Alex de Minaur, il russo Andrey Rublev, il bulgaro Grigor Dimitrov e il polacco Hubert Hurkacz.

Da valutare se e quanto poi Jannik e altri decideranno di esserci, in relazione agli sforzi profusi nella terra dei canguri. In tabellone anche Flavio Cobolli. In territorio saudita ci sarà una partecipazione altrettanto importante, impreziosita anche dal serbo Novak Djokovic. Si prospettano quindi due eventi di grande interesse.