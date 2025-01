Mathieu van der Poel salta anche Dendermonde: “Devo pazientare”. Quando la prossima gara?

Mathieu van der Poel ha deciso di non prendere parte alla tappa della Coppa del Mondo di ciclocross che si disputerà domenica 5 gennaio nel fango di Dendermonde. Il Campione del Mondo salterà l’appuntamento nella località belga a causa del riacutizzarsi del dolore alle costole che lo aveva già obbligato a rinunciare alle gare di Baal e Koksijde del circuito X2O Trofee, andate in scena tra il 1° e il 3 gennaio.

Il fastidio fisico è ancora troppo intenso e così il portacolori della Alpecin-Deceuninck ha preferito rimanere a riposo. Il 29enne ha espresso la propria amarezza in una nota stampa: “Non ho altra scelta che rimanere paziente“. Ora il fuoriclasse olandese si recherà in Spagna per un training campa in preparazione della stagione su strada (la sessione era già prevista dal programma originario) e lo rivedremo nel ciclocross tra qualche settimana.

Mathieu van der Poel dovrebbe infatti tornare in gara il prossimo 25 gennaio a Maasmechelen, dove scalderebbe il motore in vista dei Mondiali: il 2 febbraio a Lièvin (Francia) andrà a caccia del suo settimo sigillo iridato in carriera. Dopo l’appuntamento in terra transalpina si concentrerà verso le Classiche di primavera, con il chiaro obiettivo di replicare i successi ottenuti tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix nella passata annata agonistica.

A Dendermonde vedremo all’opera, tra gli altri, i belgi Wout van Aert, Thibau Nys, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt e gli olandesi Lars van der Haar e Pim Ronhaar.