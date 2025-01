Luciano Benavides la spunta nell’ottava tappa della Dakar tra le moto. Sanders sempre in vetta alla classifica

Si era in attesa di una conferma è questa è arrivata. E’ stata una lunga giornata nell’ottava tappa della Dakar 2025. Nella speciale da Al Duwadimi a Riad di 483 km, i concorrenti hanno dovuto fare i conti con le tipiche difficoltà del percorso, nel difficile coesistenza tra prestazione pura e capacità di navigazione. Ci si chiedeva come sarebbe andata a finire tra le moto.

Sì, perché la leader del pilota della Honda, Tosha Schareina, era accompagnata da un grande punto interrogativo. L’iberico, infatti, aspettava notizie rispetto alle prestazioni del francese Adrien Van Beveren (Honda) e dell’argentino Luciano Benavides (KTM), che si sono fermati per aiutare Pablo Quintanilla, costretto al ritiro dopo una caduta al km 133 che gli ha procurato un problema alla spalla.

L’arcano è stato svelato con l’affermazione di Benavides, a cui la giuria ha tolto i minuti persi per quanto spiegato. Il sudamericano si è imposto con il crono di 4h50’46” a precedere proprio Van Beveren di 2’08” e Schareina di 2’14”, che in questo modo non ha potuto festeggiare la sua prima vittoria nella singola giornata della Dakar. A completare la top-5, quindi, sono stati gli americani Ricky Brabech (Honda) a 4’21” e Skyler Howes (Honda) a 4’59”. Settima posizione per l’australiano Daniel Sanders (KTM), distanziato di 6’44”.

L’aussie guida sempre le fila della graduatoria generale con 11’03” su Schareina e 21’31” su Van Beveren. Domani la Dakar 2025 si dirigerà verso l’Empty Quarter, dove si svolgeranno i tre giorni decisivi che incoroneranno il vincitore della 47esima edizione del rally raid.