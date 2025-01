Luciano Benavides conquista la quinta tappa tra le moto nella Dakar. Sanders rimane in vetta alla classifica generale

Il responso è arrivato nelle moto in questa quinta tappa della Dakar 2025. La Alula-Hail di 428 km (speciale) ha sorriso al pilota argentino della KTM Luciano Benavides. L’alfiere della Casa austriaca ha saputo sfruttare a proprio vantaggio le penalità altrui e alla fine della fiera ha conquistato il successo nella frazione.

Dopo un inizio un po’ sottotono, infatti, il francese Adrien Van Beveren (Honda) da metà di questa stage aveva cambiato marcia e per i principali concorrenti di questa Dakar sembrava non esserci storia. Alla fine della fiera, il più vicino degli inseguitori era stato proprio Benavides a 1’13” dalla vetta, mentre ‘Nacho’ Cornejo sulla Hero era giunto al traguardo con un ritardo di 2’44”.

Tuttavia, alcuni minuti fa è arrivata una sanzione a danno di Van Beveren di 2’00” che chiaramente è andata a incidere sulla classifica di questa tappa. Il successo, infatti, è andato al sudamericano, con un margine di 47″ sul transalpino e di 1’31” sul cileno. Ross Branch, che sembrava lanciato a un certo punto verso il successo, ha perso terreno negli ultimi 100 km e si è classificato in quarta posizione con un ritardo di 3’20”, immediatamente davanti allo statunitense Ricky Brabec (Honda) distanziato di 3’30”.

Per quanto concerne l’australiano Daniel Sanders, il pilota della KTM ha rimediato una penalità di 8’10” ed è quindi precipitato nella graduatoria di questa speciale (+11’52”), ovvero in dodicesima posizione. Questo come si traduce nella classifica generale? Sanders rimane sempre al comando ma con un margine decisamente più risicato, ovvero 6’52” sullo spagnolo Tosha Schareina (Honda), giunto settimo quest’oggi a 5’18” dal leader.