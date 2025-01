Luca Nardi accede al tabellone principale ad Auckland. E sarà derby italiano…

Luca Nardi andrà ad arricchire il contingente italiano nell’ATP250 di Auckland (Nuova Zelanda). Oltre a Flavio Cobolli, Luciano Darderi e a Lorenzo Sonego, il pesarese è riuscito a conquistare l’accesso al tabellone principale, battendo l’argentino Facundo Diaz Acosta (n.79 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-7 (2) 6-2 in 2 ore e 37 minuti di partita. Ci sarà un derby tricolore al primo turno, dal momento che il n.92 del mondo affronterà Cobolli in un remake della sfida alle Next Gen ATP Finals 2023.

Nel primo set è l’equilibrio a regnare sovrano. I due giocatori sono molto efficaci nei turni al servizio, concedendo le briciole alla risposta dell’altro. Nella fase finale, Nardi riesce a trovare le soluzioni, strappando il servizio al suo avversario e poi a conquistarsi ai vantaggi il parziale sul 7-5, con alcuni colpi di pregevole fattura.

Nel secondo set il rendimento alla battuta di Luca cala e l’argentino ne approfitta, strappandogli il servizio nel quarto game. Il pesarese ha una reazione nel settimo gioco, con il contro-break e il tutto si decide nel tie-break. In questo caso, il servizio non dà alcun sostegno al nostro portacolori, che perde malamente sul 7-2.

Nel terzo set Nardi eleva il proprio livello di gioco e con alcuni vincenti degni del suo grande repertorio piega la resistenza del sudamericano con due break nel secondo e ottavo game. Il 6-2 è la logica conseguenza di un match in cui il classe 2003 del Bel Paese si è dimostrato superiore. Leggendo le statistiche, ad avere un peso in questo incontro è stata la percentuale di punti ottenuti con la prima di servizio dall’azzurro: 89% rispetto al 69% di Diaz Costa, considerando tra l’altro i 5 ace messi a segno dall’italiano.