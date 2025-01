Luca Marini vince l’Americana nella 100km dei Campioni, Valentino Rossi cade ma è terzo

Inizia con il successo di Luca Marini nell’Americana il weekend della 100 Chilometri dei Campioni che, ormai da tradizione, si disputa al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi. Il pilota della Honda, quindi, ha fatto suo questo primo appuntamento che consiste in 3 giri della pista consecutivi in una finale accesissima.

Luca Marini ha messo a segno un 46.032 come miglior tempo e un complessivo di 2:22.614 precedendo, nella finale a quattro (dopo le qualificazioni del giovedì), Franco Morbidelli (2:26.805 e 46.774 come miglior tempo), Valentino Rossi (2:36.015 e 46.453 come primato) e Lorenzo Baldassarri che non ha portato a termine la prova.

La battaglia è stata serrata. Valentino Rossi è stato in battaglia per il successo fino all’ultima curva, quando una caduta lo ha relegato in terza posizione. Davanti, invece, Luca Marini ha gestito nel migliore dei modi la situazione, centrando il successo dopo aver messo a segno il miglior crono già nelle qualifiche del giovedì.

A questo punto il programma vedrà oggi in scena la 100 km dei Campioni con un vero e proprio parterre de roi al via. Vedremo in azione, infatti, anche Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Matteo Bertelle, Stefano Nepa, Filippo Farioli, Miguel Oliveira e tanti altri.