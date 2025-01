Los Angeles devastata dagli incendi. A rischio alcune aree destinate ai Giochi del 2028

Non poteva aprirsi peggio il 2025 della California, dal 7 gennaio falcidiata da una serie di incendi che stanno provocando dei danni gravissimi a cose e persone. Il bollettino, aggiornato alla giornata odierna, è drammatico. In questi sei giorni infatti hanno perso la vita 25 persone accertate, a cui si aggiungono 26 dispersi e oltre 150 mila persone senza casa. Non stupisce in tal senso che il Governo abbia dichiarato l’emergenza sanitaria, per quello che il Presidente Biden ha etichettato come un “Disastro senza precedenti”. Una vera e propria disgrazia che metterà a dura prova anche l’organizzazione dei Giochi del 2026, in scena proprio nella città statunitense.

Stando alle ultime notizie, tra le zone interessate più colpite spicca la Sepulveda Basin Recration Area, sulla carta destinata ad ospitare parte delle competizioni di matrice street (skateboard e BMX tra tutte), oltre che gli eventi di tiro con l’arco. Un altro sito critico è il lussuoso Riviera Country Club, collocato proprio in uno dei punti più complessi. A questo si aggiunge anche l’iconico Rose Bowl Stadium a Pasadena (che accoglierà le partite di football), coinvolto in una zona di protocollo di evacuazione.

Si tratta, è doveroso dirlo, di una situazione attualmente solo in fase di monitoraggio. Fino a questo momento infatti non sono stati segnalati danni alle strutture olimpiche, ma considerato l’andazzo, lo scenario potrebbe mutare in qualsiasi istante.

Intanto, la popolazione sta già facendo i conti con i danni. E tra attori, artisti e cittadini comuni non mancano anche ex Olimpionici di spessore. Stiamo parlando dell’ex nuotatore Gary Hall Junior, il quale ha perso la sua casa con all’interno la bellezza di dieci medaglie olimpiche conquistate che, stando alle ultime dichiarazioni del Presidente Thomas Bach, verranno nuovamente prodotte e consegnate al diretto interessato non appena le circostanze lo consentiranno.